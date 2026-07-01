Το νέο Air Force One, δώρο από το Κατάρ, εντυπωσιάζει τον Τραμπ: «Δεν θα μπορούσαμε να κατασκευάσουμε τέτοιο αεροπλάνο»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για την πρώτη πτήση του νέου Air Force One, του πολυτελούς αεροσκάφους που προσέφερε ως δώρο η κυβέρνηση του Κατάρ, δηλώνοντας ότι «οι ΗΠΑ δεν θα μπορούσαν να κατασκευάσουν ένα τέτοιο αεροπλάνο». «Είμαι ενθουσιασμένος για την πρώτη πτήση», δήλωσε ο Τραμπ σύμφωνα με το CNN στους δημοσιογράφους πριν από την πτήση του προς τη Βόρεια Ντακότα, όπου θα συμμετάσχει σε εκδήλωση για τον εορτασμό των 250 χρόνων της Αμερικής.

«Μόλις ολοκλήρωσαν τις εργασίες. Το προσάρμοσαν ώστε να είναι κατάλληλο για έναν πρόεδρο, δηλαδή με όλα τα συστήματα ασφαλείας και τα υπόλοιπα εξελιγμένα χαρακτηριστικά που του πρόσθεσαν. Είναι πλέον εξαιρετικά πολύπλοκο, αλλά πραγματικά είναι κάτι το ξεχωριστό», πρόσθεσε ο ένοικος του Λευκού Οίκου.

Ο Τραμπ, ο οποίος αναμένεται να χρησιμοποιεί το αεροσκάφος μέχρι να ολοκληρωθεί σε περίπου δύο χρόνια το νέο Air Force One που κατασκευάζεται στις ΗΠΑ, δήλωσε ότι «δεν έχει υπάρξει ποτέ άλλο αεροπλάνο σαν και αυτό». «Ειλικρινά, δεν θα μπορούσαμε να κατασκευάσουμε ένα αεροπλάνο σαν και αυτό, επειδή δεν θα ήμασταν πρόθυμοι να δαπανήσουμε τα ποσά που χρειάζονται. Εκείνοι δεν λυπήθηκαν τα χρήματα», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος αναφερόμενος στο Κατάρ.

Ο Τραμπ παρουσίασε νωρίτερα αυτόν τον μήνα το νέο αεροσκάφος στην Κοινή Βάση Άντριους, χαρακτηρίζοντάς το «το πιο πολυτελές αεροπλάνο στον κόσμο».

Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου δημοσίευσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποχαιρετιστήρια μηνύματα για το τροποποιημένο Boeing 747-200, το οποίο λειτουργούσε ως «Air Force One» από το 1990.

Πηγή: skai.gr

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