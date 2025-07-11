Pet Stories: Με τη Νίκη Ζαρκάδα και τον… Τζόρνταν - Δείτε το trailer

Την Κυριακή 13 Ιουλίου στις 13:00, το Pet Stories ξεκινά με μια ιστορία προσφοράς και καθημερινής δράσης. Γνωρίζουμε τον Νεκτάριο και το "Athens Happy House", ένα καταφύγιο για δεκάδες διαφορετικά ζώα. Σκύλοι, γάτες, άλογα, γουρουνάκια, κόκορες, πάπιες και γαϊδουράκια συμβιώνουν αρμονικά, σε ένα «ευτυχισμένο σπίτι» που μετατρέπει τις δυσκολίες σε μαθήματα ζωής.

Στην παρέα του Pet Stories έρχεται ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής Αλέξανδρος Τζόρβας μαζί με τη σκυλίτσα του Ρίτα, ένα αδέσποτο που βρέθηκε φοβισμένο μέσα στο κτήμα τους και έγινε αναπόσπαστο μέλος της οικογένειας. Ο ίδιος μιλά με συγκίνηση για τη βαθιά σύνδεση που είχε με τον σκύλο του Μάιλο και για τη δύναμη που του πρόσφεραν τα σκυλιά σε δύσκολες περιόδους της ζωής του.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός μας μαθαίνει βασικές γνώσεις πρώτων βοηθειών για σκυλάκια, δίνοντάς μας πολύτιμα εργαλεία για να αντιδράσουμε σωστά σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Από απλά περιστατικά μέχρι πιο σοβαρές καταστάσεις, όπως πνιγμός ή τραυματισμός, η σωστή πρώτη αντίδραση μπορεί να σώσει τη ζωή του τετράποδου φίλου μας.

Δείτε το trailer:

Κάθε Κυριακή στις 13.00, στον ΣΚΑΪ

