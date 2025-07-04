Pet Stories: Η Νίκη Ζαρκάδα συναντά την Κατερίνα Γκαγκάκη και τον Μπούλη

Την Κυριακή 6 Ιουλίου στις 13.00, η Νίκη Ζαρκάδα και το Pet Stories στον ΣΚΑΪ συναντά την Κατερίνα Γκαγκάκη, που μοιράζεται την τρυφερή και βαθιά σχέση της με τα ζώα.

Περιγράφει την ξεχωριστή σχέση με τον Μπούλη, τον γάτο του πατέρα της, που υιοθέτησε, εκπληρώνοντας την τελευταία του επιθυμία και εξομολογείται πώς τα ζώα, της στάθηκαν στήριγμα σε σκοτεινές στιγμές. Ιδιαίτερα, μετά την ξαφνική απώλεια της γάτας της, της Μουντζουρίτσας, η επαφή μαζί τους έχει ως αποτέλεσμα μόνο θετικά συναισθήματα.

Το "The Dog Project" της Όλγας Αμηρίδου είναι ένα μοναδικό εγχείρημα που αιχμαλωτίζει τη βαθιά σύνδεση ανάμεσα σε σκύλους, γάτες και τους ανθρώπους τους μέσα από ευαίσθητα, γεμάτα χάρη, πορτρέτα.

Το Pet Tracker είναι μια έξυπνη ελληνική εφαρμογή που επιτρέπει στους κηδεμόνες ζώων να εντοπίζουν ανά πάσα στιγμή το κατοικίδιό τους μέσω GPS, προσφέροντας ασφάλεια και ηρεμία. Με φιλικό περιβάλλον χρήσης και λειτουργίες που περιλαμβάνουν ειδοποιήσεις για έξοδο από ασφαλείς ζώνες, καταγράφει διαδρομές και δραστηριότητα του ζώου, δημιουργώντας μια νέα καθημερινότητα, όπου η τεχνολογία συναντά την αγάπη για τα ζώα.

Ακόμη στο Pet Stories, ειδικοί απαντούν τι πρέπει να περιλαμβάνει το kit πρώτων βοηθειών για τις εκδρομές και τις διακοπές με το κατοικίδιό μας.

