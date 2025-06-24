Η Heidi Klum γιόρτασε τα γενέθλια των σκύλων της με κανονικό πάρτι

Η διάσημη σούπερ σταρ του modeling, παραγωγός και παρουσιάστρια Heidi Klum δεν αγαπά μόνο τη μόδα, τον άντρα της και τα παιδιά της, αλλά και τα σκυλάκια της! Πρόσφατα, η Χάιντι οργάνωσε γενέθλια υπερπαραγωγή για τους δύο της τετράποδους φίλους, Uschi και Jäger, τα δύο German Shorthaired Pointer της οικογένειας που έγιναν 2 ετών. Κι αν νομίζεις πως ήταν κάτι απλό… ξανασκέψου το!
Η Heidi ετοίμασε ένα πραγματικό σκυλοπάρτι, γεμάτο χρώματα, παιχνιδιάρικη διάθεση και φυσικά – τούρτες κόκκαλα ειδικά για σκύλους! Η μία για το αρσενικό σκυλάκι της έγραφε Double the trouble και η άλλη για το θυληκό, Twice as Cute. Υπήρχαν καπέλα γενεθλίων διακοσμητικά με τα ονόματά τους και πολλά treats που λάτρεψαν οι μικροί "εορτάζοντες".
