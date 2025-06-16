Γηροκομείο για γαϊδουράκια στην Πάτμο – Η πρωτοβουλία ενός πρίγκιπα

Ένα ξεχωριστό καταφύγιο για γαϊδουράκια που υπηρέτησαν ως ζώα εργασίας στην Πάτμο και τα γύρω νησιά λειτουργεί τα τελευταία χρόνια, προσφέροντας αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης σε ζώα που κάποτε γνώρισαν μόνο την κακουχία.

Πίσω από την πρωτοβουλία αυτή βρίσκεται ο Ιρανός πρίγκιπας Σαντρουντίν Αγά Χαν, ο οποίος από τη δεκαετία του ’70 επισκεπτόταν συχνά την Πάτμο και αγάπησε βαθιά το νησί και τους κατοίκους του. Παρατηρώντας τη σκληρή εκμετάλλευση των γαϊδουριών, αποφάσισε να δημιουργήσει έναν χώρο ανακούφισης και φροντίδας για τα ζώα αυτά, όταν πλέον γεράσουν και δεν είναι σε θέση να εργάζονται.

Το γηροκομείο γαϊδουριών παρέχει καθημερινά τροφή, νερό και τακτική ιατρική περίθαλψη στα ηλικιωμένα γαϊδουράκια, χάρη στην αφοσίωση των ανθρώπων που το λειτουργούν. Είναι ένας χώρος όπου τα ζώα, που κάποτε κουβαλούσαν φορτία κάτω από τον καυτό ήλιο, μπορούν πια να ζουν με ηρεμία, αξιοπρέπεια και σεβασμό.

Μετά τον θάνατο του πρίγκιπα, τη σκυτάλη ανέλαβε η οικογένειά του, διασφαλίζοντας τη συνέχεια του έργου του και τη φροντίδα των ζώων που κάποτε υπήρξαν σιωπηλοί εργάτες της καθημερινής ζωής στα νησιά.

