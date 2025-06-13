Λογαριασμός
Pet Stories: Με τη Νίκη Ζαρκάδα και τον… Τζόρνταν - Δείτε το trailer

Στο 6ο επεισόδιο, ο ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας μιλάει για την ιδιαίτερη σχέση του με τους παπαγάλους και την αγαπημένη του παπαγαλίνα Σωσώ

Pet stories

Την Κυριακή 15 Ιουνίου στις 13:00, το Pet Stories έρχεται με νέες, τρυφερές ιστορίες αγάπης για τους τετράποδους φίλους μας αλλά και τα πουλιά. Η Νίκη Ζαρκάδα συναντά τον αγαπημένο ηθοποιό Σπύρο Μπιμπίλα, ο οποίος μιλά για τους παπαγάλους του, μια σχέση που ξεκίνησε πριν 30 χρόνια και ειδικά για την αγαπημένη του παπαγαλίνα, τη Σωσώ. «Έχω βάλει τους παπαγάλους στη διαθήκη μου», αποκαλύπτει.

Ο Χρήστος και η Bianca, η αγαπημένη του σκυλίτσα, ταξιδεύουν παντού μαζί με τη μηχανή, χάρη σε ένα ειδικό backpack που επιτρέπει στη Bianca να απολαμβάνει κάθε διαδρομή. Η σχέση τους είναι μια ιστορία ανεπιτήδευτης αγάπης.

Ακούμε τη συγκινητική ιστορία της Aisha, μια σκυλίτσας με τεράστια δύναμη ψυχής, που μας θυμίζει πως κάθε ζωή αξίζει φροντίδα και αγάπη. Η Aisha, μια γεννημένη μαχήτρια, αναζητά το παντοτινό της σπίτι.

Μαθαίνουμε τι πρέπει να κάνουμε αν βρούμε ένα τραυματισμένο πουλί, αλλά και πώς να φροντίζουμε τα κατοικίδιά μας τις ζεστές μέρες, φτιάχνοντας παγάκια που τους προσφέρουν δροσερή ανακούφιση.

Δείτε το trailer:

