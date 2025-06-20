Pet Stories: Στο 7ο επεισόδιο, η Ιωάννα Μαλέσκου, ο Κόκο και η Σανελίτα

Την Κυριακή 22 Ιουνίου στις 13:00, η Νίκη Ζαρκάδα συναντά την Ιωάννα Μαλέσκου. Η παρουσιάστρια μιλά με συγκίνηση για την απώλεια της αγαπημένης της σκυλίτσας Μπαλού και για τη νέα της καθημερινότητα με τα σκυλάκια της Κόκο και Σανελίτα, που περιγράφει ως «ομάδα Πύραυλος».

Μέσα από μια προσωπική εξομολόγηση, αναδεικνύει τη βαθιά σημασία της άνευ όρων αγάπης που προσφέρουν τα ζώα αλλά και το πόσο σημαντική είναι η παρουσία τους για την κόρη της.

Ακόμη, στο Pet Stories:

Παιδίατρος εξηγεί τι πρέπει να προσέξουν οι γονείς στην πρώτη γνωριμία ενός μωρού με το κατοικίδιο της οικογένειας. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κηδεμόνες για τη συνύπαρξη με τα κατοικίδια στις παραλίες; Τι προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία και ποια είναι τα δικαιώματα αλλά και οι υποχρεώσεις τους;

Καθώς οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν, κτηνίατρος εξηγεί τι πρέπει να προσέξουν οι κηδεμόνες για να προστατεύσουν τα κατοικίδιά τους από τη θερμοπληξία. Ποια είναι τα πρώτα σημάδια κινδύνου και τι μπορούμε να κάνουμε άμεσα. Ποιες ώρες της ημέρας πρέπει να αποφεύγουμε τη βόλτα, γιατί δεν αφήνουμε ποτέ το ζώο μέσα σε αυτοκίνητο και ποιοι είναι οι πιο ασφαλείς τρόποι για να τα βοηθήσουμε να δροσιστούν σωστά και με ασφάλεια.

