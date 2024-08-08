Τεντόγλου στον Σκάι: Συνεχίζω, έχω κι άλλους αγώνες

Ο χρυσός ολυμπιονίκης μας στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024, Μίλτος Τεντόγλου μίλησε αποκλειστικά στον ΣΚΑΪ και στη Σπυριδούλα Σπανέα.

Oπως παραδέχτηκε η κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου δε συνεπάγεται κάποιο διαφορετικό συναίσθημα σε σχέση με τις άλλες φορές.

«Είμαι χαρούμενος για αυτό που κατάφερα» είπε προσθέτοντας πως προς το παρόν συνεχίζει καθώς πρόκειται να κάνει άμεσα κι άλλους αγώνες.

«Πάντα προσπαθώ για το καλύτερο. Να με δείτε στους αγώνες που έρχονται, στα Diamond League», συνόψισε.

Γυρνώντας νοητά στην εφηβική του ηλικία στα Γρεβενά, ο Μίλτος Τεντόγλου, το παιδί που περνούσε τον καιρό του κάνοντας παρκούρ, καταλαβαίνει πλέον πως είχε από τότε την αίσθηση πως ήταν καλός σε κάποια πράγματα.

«Ηξερα ότι κάποια στιγμή θα γίνω καλός σε κάτι αλλά δεν το περίμενα έτσι, όχι...», τονίζει.

Όσον αφορά την επιθυμία που εξέφρασε για να είναι ο σημαιοφόρος της ελληνικής αποστολής στους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λος Άντζελες ο Μίλτος, επιδεικνύοντας ήθος και ευγένεια λέει «αν μπορούσα κι αν δεν θέλει κάποιο άλλο παιδί, θα ήθελα να είμαι» και προσθέτει πως νιώθει χαρά όταν βλέπει κόσμο να υψώνει για εκείνον τη σημαία της Ελλάδας.

Το «χρυσό παιδί» αρνήθηκε ευγενικά την πρόταση της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής να είναι ο σημαιοφόρος της ελληνικής αποστολής στην Τελετή Λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι.

Είχε αρνηθεί να είναι σημαιοφόρος και στην τελετή έναρξης, καθώς δεν ήθελε να διαταράξει το πρόγραμμα προπονήσεών του.

«Θέλω να κάνω τη χώρα μου υπερήφανη με το να είμαι στην κορυφή του πόντιουμ. Ελπίζω να είμαι ο σημαιοφόρος της Ελλάδας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες. Αν γίνεται φυσικά... Χαίρομαι να κατακτώ χρυσά μετάλλια, όμως η μεγαλύτερη χαρά μου είναι ο συναγωνισμός και να κάνω μεγάλες επιδόσεις. Αν ξέρω ότι έκανα καλό αγώνα, δεν έχω πρόβλημα να βγω δεύτερος και να πάρω το ασημένιο μετάλλιο», δήλωσε ο 26χρονος άλτης σε εκδήλωση χορηγού εταιρείας (Adidas).

«Χαίρομαι πάρα πολύ που το βλέπω αυτό και όχι μόνο εδώ, ακόμη κι αν είναι κάποιος αγώνας που δεν είναι τόσο σημαντικός», περιγράφει μεταξύ άλλων.

«Πάμε για το τρίτο στο Λος Άντζελες» λέει ο Πομάκσι

Για την υπερβατική πτήση παρέα με τον Μίλτο μίλησε την ίδια ώρα αποκλειστικά στον Σκάι Γιώργος Πομάσκι δηλώνοντας κι από την πλευρά του πως επόμενος μεγάλος στόχος είναι ένα τρίτο μετάλλιο στους επερχόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες.

Παραδέχεται, χαριτολογώντας στην Σπυριδούλα Σπανέα πως αν πριν 20 χρονιά του έλεγε ότι θα ζήσει αυτόν τον θρίαμβο θα απορούσε «τι όνειρα βλέπει αυτή η κυριά».

«Αλλά τώρα είναι πραγματικότητα», σημειώνει τονίζοντας πως πλέον είναι πολύ ικανοποιημένος από την πορεία του στον αθλητισμό.

Σε κάθε περίπτωση αυτό δε σημαίνει και το τέλος της καριέρας του ως προπονητή, ξεκαθαρίζοντας πως δεν πρόκειται να αφήσει το Μίλτο μόνο του στο Λος Άντζελες.

«Μια χαρά πάει το παιδί...Ανταποκρίνεται σε όλα, έχουμε μια τέλεια συνεργασία», αναφέρει συνοψίζοντας πως όλα αυτά οδηγούν σε επιθυμία για παράταση.

«Ε τώρα που είναι δύο να μην τα κάνουμε τρία;» διερωτάται γελώντας.

