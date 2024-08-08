Ολυμπιακοί Αγώνες: Η Γαλλία, μπλόκαρε τη Γερμανία και πέρασε στον τελικό

Μπορεί να λοιδορήθηκε από τους περισσότερους, όμως η Γαλλία συνέχισε τη... συλλογή μεταλλίων και έδειξε έτοιμη για όλα!



Η ομάδα του Βενσάν Κολέ έπαιξε άμυνα για σεμινάριο και μπλόκαρε τη Γερμανία, νίκησε την παγκόσμια πρωταθλήτρια 73-69 και προκρίθηκε για δεύτερη συνεχόμενη φορά στον τελικό του Ολυμπιακού τουρνουά, όπου θα αντιμετωπίσει ΗΠΑ ή Σερβία με τον κόσμο της στο πλευρό της!

Κάπως έτσι, εξασφάλισε τοτης στο μπάσκετ ανδρών (έχει ήδη τρία ασημένια) και θα διεκδικήσει το πρώτο χρυσό στην ιστορία της, έχοντας φυσικά πολύ δύσκολο έργο σε περίπτωση που προκριθεί η. Από την άλλη, ηθα προσπαθήσει για το πρώτο της Ολυμπιακό μετάλλιο στο μπάσκετ στον μικρό τελικό.Μετά από ένα εξαιρετικό ξεκίνημα για τα «πάντσερ», που έπιασαν υψηλά στάνταρ απόδοσης στο πρώτο δεκάλεπτο, η Γαλλία σιγά σιγά έσφιξε την άμυνά της από τη δεύτερη περίοδο και μετά. Με μπροστάρη τον, οι «bleus» έκρυψαν τον... ορίζοντα από τηκαι σταδιακά πήραν προβάδισμα, το οποίο δεν έχασαν μέχρι το φινάλε του ματς.Πολύ πληθωρικό πρόσωπο για τους νικητές, που είχαν ως πρώτο σκόρερ τονμε 17 πόντους και 7 ριμπάουντ. Εξαιρετικός με 16 πόντους και 7 ριμπάουντ ο, ενώ δέσποζε στη ρακέτα οέχοντας 11 πόντους, 7 ριμπάουντ και 3 κοψίματα. Κομβικός ομε 9 πόντους, 4 ριμπάουντ και εντυπωσιακή συνέπεια στην άμυνα.Από τη Γερμανία, μόνος του σε μεγάλο μέρος του ματς πάλευε ο, που μέτρησε 17 πόντους στην αναμέτρηση. Πληθωρικός ομε 8 πόντους, 11 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ 10 πόντους και 9 ριμπάουντ είχε ο, που δεν κατάφερε πάντως να ξεχωρίσει.18-25, 33-33, 56-50, 73-69Ντιλικινά 5 (1/1 τρίποντο), Μπατούμ 9 (1/5 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Αλμπισί, Γιαμπουσέλε 17 (7 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Κορντινιέ 16 (2/5 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Φουρνιέ 5 (1/6 τρίποντα), Ντε Κολό, Λεσόρ 10 (4 ριμπάουντ), Γκομπέρ, Γουεμπανιαμά 11 (1/8 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 3 μπλοκ, 3 λάθη), ΣτραζέλΜπόνγκα 7 (2/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Ντα Σίλβα, Λο, Γκίφαϊ, Γουάιλερ-Μπαμπ 5 (1/3 τρίποντα, 3 λάθη), Φόγκτμαν 6 (3 ριμπάουντ), Φ. Βάγκνερ 10 (2/6 τρίποντα, 9 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Τάις 8 (11 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Μ. Βάγκνερ 4, Σρούντερ 18 (3/11 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 3 λάθη), Τίμαν 3 (3 ριμπάουντ), Ομπστ 8 (2/4 τρίποντα)

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.