Με σαμπάνιες, κόρνες και σημαίες υποδέχτηκαν τον Λευτέρη Πετρούνια οι δικοί του

Η... άλλη υποδοχή του Ολυμπιονίκη - Δείτε πως τον υποδέχτηκαν οι δικοί του άνθρωποι

Με το τρίτο Ολυμπιακό μετάλλιο στις αποσκευές επέστρεψε από το Παρίσι ο άρχοντας των κρίκων, Λευτέρης Πετρούνιας.

Ο μεγάλος Έλληνας αθλητής πέτυχε πέρα από ένα ακόμα μετάλλιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες να γραφτεί στην ιστορία για την τρίτη συνεχόμενη άνοδό του στο πόντιουμ των νικητών στο άθλημά του.

