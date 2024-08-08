Με σαμπάνιες, κόρνες και σημαίες υποδέχτηκαν τον Λευτέρη Πετρούνια οι δικοί του

Με το τρίτο Ολυμπιακό μετάλλιο στις αποσκευές επέστρεψε από το Παρίσι ο άρχοντας των κρίκων, Λευτέρης Πετρούνιας.
Ο μεγάλος Έλληνας αθλητής πέτυχε πέρα από ένα ακόμα μετάλλιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες να γραφτεί στην ιστορία για την τρίτη συνεχόμενη άνοδό του στο πόντιουμ των νικητών στο άθλημά του.
