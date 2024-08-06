«Χρυσός» και με σπουδαία επίδοση (8,48μ) αναδείχθηκε ο Μίλτος Τεντόγλου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, χαρίζοντας μια τεράστια επιτυχία στην Ελλάδα.

O Μίλτος Τεντόγλου γράφει ιστορία, επιτυγχάνοντας στον τελικό του άλματος εις μήκος το πρώτο χρυσό μετάλλιο για την Ελλάδα και το δεύτερο Ολυμπιακό του μετάλλιο, αλλά και το 7ο της Ελλάδας στους Αγώνες στο Παρίσι.

Το πρώτο του άλμα ήταν στα 8.27μ., το τρίτο στα 8.24μ. ενώ το τέταρτο άλμα του ήταν στα 8.36μ. Ο Τζαμαϊκανός Πίνοκ έμεινε δεύτερος με 8.36μ. και ο Ιταλός Φουρλάνι ήταν τρίτος με άλμα στα 8.34μ.

Σημειώνεται ότι ο «ιπτάμενος» Τεντόγλου στέφεται και πάλι χρυσός Ολυμπιονίκης μετά τους Αγώνες του Τόκιο.

Το πρώτο του άλμα ήταν στα 8,27 μ.

Από το δεύτερό του άλμα, όμως, κατάφερε να ανέβει στην πρώτη θέση στον τελικό του μήκους. Εκανε τέλειο πάτημα, στα 0,8 από τη βαλβίδα και απογειώθηκε στα 8,48 μ. Ένα άλμα που αποτελεί την κορυφαία επίδοση φέτος στον κόσμο.

Το τρίτο άλμα του Τεντόγλου ήταν στα 8,24 μέτρα.

To τέταρτο άλμα ήταν στα 8,36 μέτρα.

To προτελευταίο του άλμα ήταν στα 8,36 μέτρα

Χρυσός και πάλι ο Τεντόγλου!

Πηγή: skai.gr

