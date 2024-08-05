Τα νερά του Σηκουάνα «μολύνουν» την εικόνα των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού

Δεν φαίνεται να έχει καλή έκβαση η ιδέα των Γάλλων να ρίξουν στα νερά του Σηκουάνα αθλητές των Ολυμπιακών Αγώνων, όπως φάνηκε και από το γεγονός ότι αθλήτριες του τριάθλου από το Βέλγιο και την Ελβετία που κολύμπησαν την περασμένη Τετάρτη, τελικά αρρώστησαν.

Το Βέλγιο ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από τον αγώνα τριάθλου μεικτής σκυταλοδρομίας τη Δευτέρα και η Ελβετία αναγκάστηκε να «ανακατέψει» το ρόστερ της αφού αθλητές της αρρώστησαν την περασμένη εβδομάδα.

Το ερώτημα κατά πόσο τα νερά του Σηκουάνα είναι ασφαλή για κολύμπι φαίνεται πως «σημαδεύει» αυτή τη διοργάνωση.

Οι διοργανωτές ελέγχουν καθημερινά την ποιότητα των νερών του ποταμού που διατρέχει τη γαλλική πρωτεύουσα και αποφασίζουν αν πρέπει να προχωρήσουν οι αγώνες.

Συγκεκριμένα ελέγχουν τα επίπεδα για E. coli και εντερόκοκκους, η ύπαρξη των οποίων υπάρχει στον ανθρώπινο οργανισμό, όμως κάποια στελέχη είναι επικίνδυνα.

Ακόμη και μια γουλιά μολυσμένου νερού μπορεί να οδηγήσει σε διάρροια και να προκαλέσει ασθένειες όπως λοιμώξεις στο ουροποιητικό σύστημα ή στο έντερο.

Το πόσο ευαίσθητο είναι ένα άτομο να αρρωστήσει από έκθεση στο E. coli εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, μεταξύ των οποίων κυριότεροι είναι η ηλικία και η γενική υγεία του ατόμου.

Οι δοκιμές βοηθούν τους διοργανωτές να εκτιμήσουν τον κίνδυνο για τους αθλητές, κάτι όμως που είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθεί.

Ελβετοί αξιωματούχοι δήλωσαν το Σάββατο ότι ο τριαθλητής Adrien Briffod, ο οποίος αγωνίστηκε στον Σηκουάνα τρεις ημέρες νωρίτερα, αρρώστησε από στομαχική λοίμωξη.

Ωστόσο, ανέφεραν ότι είναι «αδύνατο να πουν» εάν συνδέεται με το κολύμπι στα νερά του Σηκουάνα, με δεδομένο μάλιστα ότι κανέναν άλλο κρούσμα στομαχικού προβλήματος δεν καταγράφηκε στις άλλες αποστολές.

Πηγή: Associated Press

Πηγή: skai.gr

