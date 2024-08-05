Η Ολυμπιονίκης πυγμάχος Ιμάν Κελίφ μίλησε για το κύμα μίσους που αντιμετώπισε, για τις λανθασμένες αντιλήψεις για το φύλο της, λέγοντας ότι «πλήττει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια» και ζήτησε να σταματήσει ο εκφοβισμός αθλητών αφού όπως τόνισε, η ίδια επηρεάστηκε πολύ από τη διεθνή αντίδραση εναντίον της.

Η Αλγερινή αθλήτρια μίλησε για τη δύσκολη Ολυμπιακή εμπειρία της το βράδυ της Κυριακής σε συνέντευξή της στο SNTV.

«Στέλνω ένα μήνυμα σε όλους τους ανθρώπους του κόσμου να τηρήσουν τις Ολυμπιακές αρχές και τον Ολυμπιακό Χάρτη, να απέχουν από τον εκφοβισμό όλων των αθλητών, γιατί αυτό έχει αποτελέσματα, τεράστια αποτελέσματα», είπε η Κελίφ στα αραβικά. «Μπορεί να καταστρέψει ανθρώπους, μπορεί να σκοτώσει τις σκέψεις, το πνεύμα και το μυαλό των ανθρώπων. Μπορεί να διχάσει τους ανθρώπους. Και εξαιτίας αυτού, τους ζητώ να απέχουν από τον εκφοβισμό».

Η 25χρονη Κελίφ είπε ότι αισθάνθηκε την πίεση της δοκιμασίας ενώ αγωνιζόταν μακριά από το σπίτι της στο πιο σημαντικό γεγονός της αθλητικής της καριέρας.

«Είμαι σε επαφή με την οικογένειά μου δύο μέρες την εβδομάδα. Ελπίζω να μην επηρεάστηκαν πολύ», είπε. «Ανησυχούν για μένα. Αν θέλει ο Θεός, αυτή η κρίση θα περάσει με ένα χρυσό μετάλλιο και αυτή θα ήταν η καλύτερη απάντηση».

Η Κελίφ αρνήθηκε να απαντήσει όταν ρωτήθηκε εάν είχε υποβληθεί σε άλλες εξετάσεις εκτός από τεστ ντόπινγκ, λέγοντας ότι δεν ήθελε να μιλήσει γι' αυτό.

Εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της στη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή και τον πρόεδρό της, Τόμας Μπαχ, που στάθηκαν αποφασιστικά δίπλα της.

«Γνωρίζω ότι η Ολυμπιακή Επιτροπή με έχει δικαιώσει και είμαι χαρούμενη με αυτό γιατί δείχνει την αλήθεια», είπε.

Έχει εισπράξει επίσης τεράστια υποστήριξη στους αγώνες της, αποσπώντας επευφημίες όταν μπαίνει στην αρένα με πλήθη κόσμου να κυματίζουν αλγερινές σημαίες φωνάζοντας το μικρό της όνομα. Θα αγωνιστεί ξανά την Τρίτη στους ημιτελικούς των 66 κιλών γυναικών στο Ρολάν Γκαρός.

Η Κελίφ κατέστησε επανειλημμένα σαφές ότι δεν θα επιτρέψει στις επιθέσεις που έχει δεχτεί να την αποτρέψουν από την προσπάθεια να διεκδικήσει το πρώτο χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο της Αλγερίας στην πυγμαχία γυναικών.

«Δεν με νοιάζει η γνώμη κανενός», είπε η Κελίφ μια μέρα αφότου κέρδισε την Anna Luca Hamori από την Ουγγαρία. «Ήρθα εδώ για ένα μετάλλιο. Σίγουρα θα αγωνιστώ για να βελτιωθώ και να γίνω καλύτερη, και αν θέλει ο Θεός, θα βελτιωθώ, όπως κάθε άλλος αθλητής».

«Ειλικρινά, δεν ακολουθώ τα social media», είπε. «Υπάρχει μια ομάδα ψυχικής υγείας που δεν μας αφήνει να παρακολουθούμε τα social media, ειδικά στους Ολυμπιακούς Αγώνες, είτε εγώ είτε άλλοι αθλητές. Είμαι εδώ για να αγωνιστώ και να πάρω ένα καλό αποτέλεσμα».

Η Κελίφ ξεκίνησε την πορεία της στους Ολυμπιακούς Αγώνες την περασμένη Πέμπτη με νίκη επί της Άντζελα Καρίνι της Ιταλίας , η οποία εγκατέλειψε τον αγώνα μετά από μόλις 46 δευτερόλεπτα. Η Καρίνι αργότερα είπε ότι μετάνιωσε για την απόφασή της και ήθελε να ζητήσει συγγνώμη από την Κελίφ.

Αυτό οδήγησε σε συζητήσεις γύρω από την Κελίφ, προκαλώντας σχόλια από τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τη συγγραφέα του «Harry Potter» JK Rowling και άλλους που ισχυρίστηκαν ψευδώς ότι η Κελίφ ήταν άνδρας ή τρανς.

Η ΔΟΕ ανακήρυξε επανειλημμένα αυτή και τη Λιν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις για να συμμετάσχουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες και έχει καταδικάσει τους αναξιόπιστους και αδιαφανείς ελέγχους της IBA.

Είχε αγωνιστεί σε διοργανώσεις IBA για αρκετά χρόνια χωρίς προβλήματα μέχρι που αποβλήθηκε ξαφνικά από το περσινό παγκόσμιο πρωτάθλημα. Το ρωσοκρατούμενο σώμα - το οποίο βρίσκεται χρόνια σε συγκρούσεις με τη ΔΟΕ - αρνήθηκε να παράσχει οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τους ελέγχους.

Η εθνική ομοσπονδία πυγμαχίας της Αλγερίας εξακολουθεί να είναι μέλος της IBA.

Η Κελίφ είναι από την επαρχία της βορειοδυτικής Αλγερίας και μεγάλωσε παίζοντας ποδόσφαιρο μέχρι που αγάπησε την πυγμαχία. Ξεπερνώντας τις αρχικές αντιρρήσεις του πατέρα της, ταξίδευε 10 χιλιόμετρα με το λεωφορείο για να προπονηθεί για αγώνες σε μια γειτονική πόλη.



