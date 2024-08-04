Οι διοργανωτές των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού ακύρωσαν την σημερινή (4/8) προπόνηση κολύμβησης για τη μεικτή σκυταλοδρομία τριάθλου, μετά την πρόσφατη δυνατή βροχόπτωση που επηρέασε τα επίπεδα ποιότητας του νερού στον ποταμό Σηκουάνα.

Η απόφαση ελήφθη αργά το Σάββατο, αφού οι δοκιμές έδειξαν ότι η ποιότητα του νερού δεν πληρούσε το απαιτούμενο όριο μετά τη βροχή στις 31 Ιουλίου και την 1η Αυγούστου.

Ο αγώνας της μεικτής σκυταλοδρομίας είναι προγραμματισμένος για τη Δευτέρα.

«Περιμένουμε βελτίωση των συνθηκών τις επόμενες ώρες, αλλά όχι σε επίπεδο στο οποίο μπορεί να γίνει η προγραμματισμένη για αύριο εξοικείωση με την κολύμβηση», ανέφεραν οι διοργανωτές σε ανακοίνωσή τους.

«Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις συνθήκες, αποφασίσαμε να ακυρώσουμε την εξοικείωση με την κολύμβηση απόψε για να αποφύγουμε την καθυστερημένη επικοινωνία με τους αθλητές».

Η ρύπανση στον Σηκουάνα μετά από έντονες βροχοπτώσεις είχε ως αποτέλεσμα και την αναβολή του αγώνα των ανδρών για μία ημέρα, αφού οι προπονήσεις κολύμβησης ακυρώθηκαν δύο συνεχόμενες ημέρες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

