Καραλής: «Θα αγωνιστώ με την καρδιά μου και την ψυχή μου - Σας ευχαριστώ για την υποστήριξη»

Δείτε το ποστάρισμα του Εμμανουήλ Καραλή στο Instagram ενόψει του αποψινού τελικού (05/08, 20:00) του επί κοντώ στους Ολυμπιακούς Αγώνες

Εμμανουήλ Καραλής Ολυμπιακοί Αγώνες

Αντίστροφη μέτρηση για τον Εμμανουήλ Καραλή στο Παρίσι!

Ο Έλληνας αθλητής, είναι έτοιμος να αγωνιστεί απόψε (05/08, 20:00) στον τελικό του άλματος επί κοντώ, διεκδικώντας το πρώτο του μετάλλιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες!

Λίγες ώρες πριν την προσπάθεια του για να ανέβει στο βάθρο ο «Μανώλο» με ποστάρισμα στο Instagram ευχαρίστησε τον κόσμο για την υποστήριξη και ανέφερε ότι θα αγωνιστεί με την καρδιά του και την ψυχή του!

«Σήμερα είναι η μεγάλη μέρα! Σήμερα θα αγωνιστώ με την καρδιά μου και την ψυχή μου! Ότι και να γίνει σας ευχαριστώ όλους για την υποστήριξη σας όλες αυτές της μέρες! ΠΑΜΕ!», έγραψε ο Εμμανουήλ Καραλής!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πηγή: sport-fm.gr

