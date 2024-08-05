Στην απόλυτη μασκότ των φετινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι έχει μετατραπεί ο Snoop Dogg, αφού με κάθε εμφάνισή του καταφέρνει να κερδίσει τις εντυπώσεις και να γίνει «viral».

Αυτή τη φορά, ο γνωστός Αμερικανός ράπερ, συνοδευόμενος από τη γνωστή μαγείρισσα και επιχειρηματία Μάρθα Στιούαρτ, παρακολούθησε τον αγώνα δεξιοτεχνίας (ντρεσάζ) στην ιππασία και κέντρισαν την προσοχή των παρευρισκόμενων - και όχι μόνο- αφού ήταν ντυμένοι... σαν να ήταν έτοιμοι να διαγωνιστούν πάνω στο άλογο!

Συγκεκριμένα, ο Snoop Dogg φορούσε λευκό κολάν ιππασίας, πουκάμισο, μαύρο φράκο, γάντια και σκληρό, στρογγυλό καπέλο, ενώ είχε στο πέτο του μια καρφίτσα, αλλά και τα αστέρια της αμερικανικής σημαίας. Δίπλα του στις κερκίδες, η Μάρθα Στιούαρτ φορούσε ακριβώς τα ίδια. Και οι δυο τους έδωσαν το «παρών» στον χώρο του Chateau de Versailles, όπου διεξαγόταν ο ιππικός αγώνας.

Αυτό που κάποιοι δε θα περίμεναν είναι ότι ο Snoop Dogg, παρά το πάθος του για τα άλογα, δεν έχει ιππεύσει ακόμα στη ζωή του, αφού όπως είχε παραδεχτεί σε συνέντευξή του τα φοβάται! Υπενθυμίζεται ότι ο Snoop Dogg είναι απεσταλμένος του NBC στους Ολυμπιακούς Αγώνες και θα κουβαλήσει την Ολυμπιακή φλόγα στην τελική σκυταλοδρομία πριν εμφανιστεί σε μια σειρά εκδηλώσεων, συμπεριλαμβανομένης της ενόργανης γυμναστικής.

Πηγή: skai.gr

