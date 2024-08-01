Αηδιασμένη δηλώνει αθλήτρια του τρίαθλου από το κολύμπι στον ποταμό Σηκουάνα, σχολιάζοντας την ποιότητα των νερών μετά τις διαμάχες που ξέσπασαν.

Σημειώνεται ότι οι προπονήσεις και οι αγώνες για την κολύμβηση είχαν αναβληθεί λόγω των υψηλών επιπέδων ρύπανσης των νερών.

Ωστόσο, οι αγώνες του τρίαθλου τελικά ξεκίνησαν αυτή την εβδομάδα μετά από καθυστερήσεις για τη διενέργεια ελέγχων για την καταλληλότητα της χρήσης του ποταμού.

Ωστόσο, η Βελγίδα αθλήτρια Jolien Vermeylen ήταν το λιγότερο «εντυπωσιασμένη» με τις συνθήκες του νερού, παρά το γεγονός ότι δόθηκε το πράσινο φως για την πραγματοποίηση των αγώνων στον Σηκουάνα από τους διοργανωτές των Ολυμπιακών Αγώνων.

Η αθλήτρια μετά τον αγώνα δήλωσε ότι «ήπια πολύ νερό, οπότε θα ξέρουμε αύριο αν είμαι άρρωστη ή όχι .

«Δεν έχει γεύση Coca-Cola ή Sprite, φυσικά.



Πηγή: skai.gr

