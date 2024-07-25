Λογαριασμός
Guardian: Ντουέτο Lady Gaga και Céline Dion στην έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων 

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο σταρ θα τραγουδήσουν το "La Vie en Rose" της Εντίθ Πιαφ 

Céline Dion

Φαίνεται σχεδόν σίγουρο πια ότι αύριο το βράδυ η Σελίν Ντιόν (Céline Dion) θα τραγουδήσει στην Τελετή Έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι, μία είδηση  που είχε διαδοθεί ανεπίσημα τις τελευταίες ημέρες χωρίς όμως να επιβεβαιώνεται επισήμως από καμία πλευρά. 

Σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα του Guardian, η Καναδή σταρ θα τραγουδήσει το "La Vie en Rose" της Εντίθ Πιαφ και μάλιστα σε ντουέτο-έκπληξη με την Lady Gaga. Αν τελικά συμβεί αυτό, θα είναι η πρώτη εμφάνιση της Ντιόν  από τότε που αναγκάστηκε να σταματήσει τις περιοδείες  της και να απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας αφού διαγνώστηκε τον Δεκέμβριο του 2022 με το σύνδρομο Stiff Person

H Σελίν Ντιόν βρίσκεται εδώ και μέρες στο Παρίσι - μάλιστα χθες επισκέφτηκε ενθουσιασμένη το Λούβρο – ενώ η Lady Gaga εθεάθη να παίζει πιάνο σε πλωτή εξέδρα στον Σηκουάνα.

Μάλιστα, η Ντιόν μένει στο πολυτελέστατο Royal Monceau στα Ηλύσια Πεδία, όπου αυτή την εβδομάδα εθεάθη «συμπτωματικά» και η lady Gaga, να χαιρετά τους θαυμαστές της.

Το μουσικό πρόγραμμα της Τελετής Εναρξης έχει κρατηθεί (επισήμως) επτασφράγιστο μυστικό αλλά τα social media έχουν κατακλυστεί από βίντεο και φωτογραφίες μεγάλων σταρ , όπως η Κέιτι Πέρι και ο Σνουπ Ντογκ που έχουν φτάσει ήδη στο Παρίσι. 

