O Εμανουέλ Μακρόν παραθέτει δείπνο προς τιμήν ηγετών και προσωπικοτήτων απ’ όλο τον κόσμο που παρευρίσκονται στο Παρίσι για την αυριανή τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων.

Στο δείπνο παρακάθονται περίπου 500 καλεσμένοι, αρχηγοί κρατών, μεταξύ αυτών και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η σύζυγός του Μαρέβα Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη, αλλά και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών και αθλητικών φορέων.

Μεταξύ των κορυφαίων παρευρισκόμενων στο Παρίσι συμπεριλαμβάνονται ο βασιλιάς Φίλιππος και η βασίλισσα Ματθίλδη του Βελγίου, καθώς και το βασιλικό ζεύγος της Ισπανίας, Φελίπε ΣΤ' και Λετίθια. Η πριγκίπισσα Άννα, αδερφής του βασιλιά Καρόλου Γ' και η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Τζιλ Μπάιντεν, αναμένεται, επίσης να παρευρεθούν, σύμφωνα με το Le Parisien.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.