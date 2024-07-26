Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: η υπόθεση του καταδικασμένου για βιασμό 12χρονης Ολλανδού αθλητή



Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή καλείται να δώσει εξηγήσεις για το γιατί και το πώς ένας καταδικασμένος παιδοβιαστής θα διαγωνιστεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες που αρχίζουν σήμερα Παρασκευή στο Παρίσι. Ποια είναι τα δεδομένα για τη συζήτηση που έχει ανοίξει και διχάζει.



Πρόκειται για τον Στίβεν βαν ντε Φέλντε, Ολλανδό αθλητή beach volley, 29 ετών, ο οποίος έχει καταδικαστεί για τον βιασμό ενός 12χρονου κοριτσιού από τη Βρετανία το 2016.

H Ολλανδική Ολυμπιακή Επιτροπή απαντά ότι ο βαν ντε Φέλντε επέστρεψε στα γήπεδα, έπειτα από την ολοκλήρωση ειδικού προγράμματος θεραπευτικής αγωγής. Οργανώσεις, όμως, προειδοποιούν ότι οι αθλητικοί φορείς στέλνουν ένα επικίνδυνο μήνυμα και είναι υπεύθυνοι για περισσότερη ζημιά κατά των θυμάτων σεξουαλικής κακοποίησης.«Εάν μπορείς να βιάσεις ένα παιδί και να εξακολουθείς να μπορείς να διαγωνιστείς στους Ολυμπιακούς Αγώνες,τονίζει η Διευθύνουσα Σύμβουλος του Rape Crisis England & Wales κάνοντας λόγο για δημιουργία ενός «τεράστιου αισθήματος ατιμωρησίας».Η επικεφαλής της Ολυμπιακής Ομάδας της Αυστραλίας, Άννα Μίαρς, είπε, από την πλευρά της, πως εάν κάποιος αθλητής ή κάποια αθλήτρια ή και κάποιο μέλος της ομάδας της χώρας είχε τέτοιου είδους καταδίκη δεν θα είχε το δικαίωμα να λάβει μέρος στην αποστολή.«Ένας αθλητής, ο οποίος καταδικάζεται για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών δεν θα πρέπει να έχει την ευκαιρία να αγωνιστεί σε Ολυμπιακούς Αγώνες» απαντά και η εκτελεστική διευθύντρια της οργάνωσης θυμάτων κακοποίησης The Army of Survivors.Η ολλανδική Ολυμπιακή Επιτροπή, από την πλευρά της, τονίζει ότι ο αθλητήςότι εξέτισε την ποινή του και ότι συμμετείχε σε εκτενές πρόγραμμα αποκατάστασης. Από την πλευρά του ο επικεφαλής της ολλανδικής αποστολής ανέφερε ότι «πρέπει να τον σεβαστούμε και να τον βοηθήσουμε για να μπορεί να αγωνιστεί».O Bαν ντε Φέλντε , 29 ετών, καταδικάστηκε σε τέσσερα χρόνια φυλακή το 2016 καθώς ομολόγησε την ενοχή του για τον βιασμό ενός κοριτσιού 12 ετών στη Βρετανία.Σύμφωνα με την υπόθεση, το 2014 είχε ταξιδέψει αεροπορικώς στη χώρα για να συναντηθεί με το κορίτσι με το οποίο συνομιλούσε το Facebook γνωρίζοντας την ηλικία του.Κατά την ανακοίνωση της ποινής του ο δικαστής είχε τονίσει πως «προτού φτάσετε σε αυτή τη χώρα ονειρευόσασταν να γίνετε Ολυμπιονίκης. Κάνατε προπονήσεις για να το πετύχετε. Η ελπίδα να εκπροσωπήσετε τη χώρα σας τώρα απλώς δεν είναι τίποτε περισσότερο πέρα από ένα όνειρο που πια έχει γκρεμιστεί».Ο Βαν ντε Φέλντεστη Βρετανία προτού τον μεταφέρουν πίσω στην Ολλανδία, για να συνεχίσει να εκτίει την ποινή του έπειτα από συμφωνία ανάμεσα στις δύο χώρες. Έναν μήνα αργότερα,όμως, είχε αφεθεί ελεύθερος.Όπως έγινε γνωστό δεν διαμένει με τα υπόλοιπα μέλη της αποστολής στο Ολυμπιακό Χωριό και δεν θα μιλήσει στα Μέσα Ενημέρωσης όσο βρίσκεται στο Παρίσι.

