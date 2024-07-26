Google: Γιορτάζει την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού 2024 με ένα Doodle

Η Google είναι γνωστή για τη δημιουργία ευφάνταστων και διαδραστικών doodle. Σήμερα Παρασκευή, το Google Doodle γιορτάζει την έναρξη των Θερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2024. Το Παρίσι φιλοξενεί φέτος τους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες από τις 26 Ιουλίου έως τις 11 Αυγούστου. Ενθουσιώδεις αναρτήσεις πλημμυρίζουν διάφορες πλατφόρμες, με αθλητές και φιλάθλους να μοιράζονται την προσμονή τους για το γεγονός.

Για να τιμήσει την ιστορική περίσταση, ο κολοσσός της νέας τεχνολογίας αντικατέστησε το λογότυπο «Google» στην αρχική του σελίδα με ένα καρτούν που δείχνει μερικά ζωάκια να αγωνίζονται. Τα πολύχρωμα και ζωντανά έργα τέχνης θα εμφανίζονται όλη την Παρασκευή.



Κάνοντας κλικ στο Doodle της Google οι χρήστες οδηγούνται σε αποτελέσματα αναζήτησης που σχετίζονται με τις τελευταίες ειδήσεις για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.



Οι Ολυμπιακοί Αγώνες θα ανοίξουν επίσημα σήμερα στο Παρίσι. Η τελετή έναρξης της 26ης Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί στον ποταμό Σηκουάνα που διασχίζει τη γαλλική πρωτεύουσα με σημαιοφόρους της ελληνικής αποστολής τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και την Αντιγόνη Ντρισμπιώτη. Η τελετή λήξης θα πραγματοποιηθεί στις 11 Αυγούστου.

Πηγή: skai.gr

