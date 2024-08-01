Η Εθνική ψάχνει την υπέρβαση, καθώς αντιμετωπίζει την Αυστραλία (01/08, 14:30) στην τελευταία αγωνιστική των ομίλων του Ολυμπιακού τουρνουά, θέλοντας μόνο νίκη ώστε να μείνει ζωντανή για πρόκριση στα προημιτελικά.

Ο Βασίλης Σπανούλης έδωσε μέσω δηλώσεών του το σύνθημα για την αναμέτρηση, τονίζοντας πως απαιτείται μία υπέρβαση έτσι ώστε η «γαλανόλευκη» να αφήσει πίσω της τις αποτυχίες των προηγούμενων χρόνων, αν και ήδη έχει κάνει πολύ μεγάλα βήματα και μόνο με την παρουσία της στη Γαλλία.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Ο Νικ θέλει πολύ να παίξει. Είναι ένα σκληρό παιδί, που έχει παίξει πολλές φορές τραυματίας. Τον αντέχει τον πόνο. Έχει φάει μία αγκωνιά στα πλευρά. Ξέρουμε ότι είναι κάτι που πονάει, αλλά ξέρουμε ότι δεν μπορεί να γίνει χειρότερο. Ο Νικ αύριο θα δώσει ό,τι έχει και δεν έχει για να βοηθήσει την ομάδα.

Όπως και όλη η ομάδα. Είναι το καλύτερο σενάριο που θα μπορούσαμε να έχουμε. Όταν είσαι στους Ολυμπιακούς Αγώνες και έχεις ένα παιχνίδι για να προκριθείς στους 8, αυτό είναι ευλογία. Για αυτόν τον λόγο παίζουν τα παιδιά μπάσκετ. Για αυτόν τον λόγο είμαστε εδώ, για να αναταγωνιζόμαστε και να κερδίζουμε τέτοια "νοκ-άουτ" παιχνίδια. Είναι σαν νοκ-άουτ παιχνίδι το αυριανό.

Αν δεν το πίστευα, ότι μπορούμε να προκριθούμε, δεν θα ήμουν εδώ. Έχω τρομερή εμπιστοσύνη στα παιδιά. Ενώ στο πρώτο παιχνίδι παίξαμε εξαιρετικά στο β μέρος, χάσαμε για μία κατοχή. Παρότι στο δεύτερο ματς δεν παίξαμε καλά μετά τα πρώτα 8 λεπτά με την Ισπανία, πάλι χάσαμε για μία κατοχή.

Για εμάς το πρώτο μετάλλιο είναι ότι ήρθαμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Μην το ξεχνάμε αυτό. Το να είναι η Ελλάδα μετά από 16 χρόνια στους Ολυμπιακούς είναι μεγάλη επιτυχία. Κάποιοι το παραβλέπουν. Κάποιοι το θεωρούν εύκολο. Ίσως κάποιοι να θεωρούσαν ότι είναι εύκολο να κερδίσεις τη Σλοβενία και την Κροατία. Δεν είναι εύκολο.

Το δεύτερο μετάλλιό μας, είναι ότι δεν αφήνουμε κανένα ματς να χαθεί. Γιατί αν το αφήναμε να χαθεί και δεν παλεύαμε, με αυτόν τον χαρακτήρα που έχουμε, το παιχνίδι με την Αυστραλία αυτή τη στιγμή δεν θα είχε σημασία, γιατί θα είχαμε πολύ μεγάλο disavantage στους πόντους. Οπότε το δεύτερο πιο σημαντικό για μένα είναι το ότι, είτε παίζουμε καλά, είτε όχι, δεν αφήνουμε κανένα ματς να χαθεί. Βγάζουμε έναν τρομερό χαρακτήρα.

Το τρίτο είναι ότι παρά τη μαχητικότητα, πρέπει να σταματήσουμε να κυνηγάμε στο σκορ, να μπούμε από την αρχή να παίξουμε καλά, γιατί τα δύο πρώτα ημίχρονα (σσ. με Καναδά και Ισπανία) δεν τα έχουμε κάνει καλά. Να είμαστε καλύτεροι στο να τελειώνουμε τα παιχνίδια, να έχουμε ηρεμία. Να μην υπάρχει πανικός, να υπάρχει ηρεμία και πίστη, για να τελειώνουμε τα παιχνίδια καλύτερα.

Δεν με ενδιαφέρει καμία διαφορά. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να κάνουμε αυτό που μπορούμε και μετά να κερδίσουμε το ματς. Τότε θα δούμε και όλα τα άλλα. Πιστευώ ότι το χειρότερο που μπορεί να κάνει ένας αθλητής όταν μπαίνει στο γήπεδο είναι να σκέφτεται τις διαφορές. Αυτό που πρέπει να κάνει είναι να είναι συγκεντρωμένος σε κάθε κατοχή. Πρέπει να εμπιστευτούμε το πλάνο που έχουμε βάλει και να το εκτελέσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα μπορούμε, για να έχουμε τις πιθανότητες που μας αναλογούν για να κερδίσουμε το παιχνίδι. Έχουμε εμπιστοσύνη στις δυνατότητές μας. Το πρώτο μεγάλο άλμα για αυτή την ομάδα, ήρθε όταν έπαιξε δύο νοκ-άουτ ματς στην Αθήνα. Έχουμε μια χρυσή ευκαιρία να κάνουμε κάτι που δεν έχει κάνει αυτή η ομάδα εδώ και 15 χρόνια.

Έχω τονίσει ότι οι ομάδες δημιουργούνται, χτίζονται και μετά έρχονται οι επιτυχίες. Είναι επιτυχία το ότι είμαστε εδώ στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αν έρθει η επιτυχία από φέτος και περάσουμε στους 8, καλώς να έρθει. Αυτό θέλουμε όλοι μας. Αν δεν έρθει, αυτό το γκρουπ παικτών κι αυτός ο κορμός πρέπει να μείνει ίδιος, γιατί όπως βλέπουμε όλες οι εθνικές ομάδες έχουν τον ίδιο κορμό για πάρα πολλά χρόνια. Οι ομάδες χτίζονται, δεν δημιουργούνται από τη μία μέρα στην άλλη. Δεν πρέπει να είμαστε πυροτέχνημα. Ούτε μαγικά ραβδάκια υπάρχουν. Πρέπει να χτίζονται πράγματα για να έρθει η επιτυχία. Μακάρι να έρθει η επιτυχία. Για αυτό θα δώσουμε την καρδιά μας.

Το transition είναι πολύ σημαντικό, η Αυστραλία είναι η καλύτερη ομάδα του τουρνουά σε αυτόν τον τομέα. Παίζει με πολύ υψηλό τέμπο, άρα πρέπει κι εμείς να παίξουμε με πολύ μεγάλη ενέργεια. Το transition θα εξαρτηθεί και από το επιθετικό μας ριμπάουντ, αλλά και από τις δικές μας επιθέσεις. Γιατί λέμε δεν είχαμε καλό transition με την Ισπανία, αλλά αυτό προήλθε από τις κακές επιθέσεις. Κάτι που μας βρήκε χωρίς ισορροπία, για αυτό και μας χτύπησαν εκεί οι Ισπανοί. Πρέπει να κάνουμε καλές και ορθολογικές επιθέσεις, να έχουμε καλό επιθετικό ριμπάουντ και έτσι να πάμε παραπάνω. Από εκεί ξεκινάει το αμυντικό transition.

Για να αλλάξουν πράγματα που δεν έχουν γίνει για 15 χρόνια, πρέπει να κάνεις υπέρβαση. Να κάνεις μια μεγάλη νίκη. Θέλουμε να πάμε κάπου χωρίς μεγάλη νίκη; Συγγνώμη, αλλά δεν γίνεται να μας πουν 'περάστε στους 8'. Πρέπει να κάνουμε μια μεγάλη νίκη. Άμα δεν μπορείς να την κάνεις, δεν μπορείς να πας στους 8. Είναι λογικό. Πρέπει να κάνουμε μία υπέρβαση. Τα παιδιά είναι έτοιμα, το θέλουν πολύ. Πρέπει να είμαστε όλοι μαζί, και στα καλά και στα άσχημα. Είμαστε η Εθνική ομάδα. Πρέπει να στηρίξουμε την ομάδα και τις καλές στιγμές και τις άσχημες».

