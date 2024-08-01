Λογαριασμός
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Με Καλάθη η Εθνική στον «τελικό» κόντρα στην Αυστραλία

Στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλη θα είναι ο Νικ Καλάθης για το καθοριστικό ματς της Ελλάδας απέναντι στην Αυστραλία, το οποίο θα κρίνει το μέλλον της στους Ολυμπιακούς Αγώνες

Καλάθης

Παίζει ο Καλάθης κόντρα στην Αυστραλία.

Ο έμπειρος γκαρντ αποχώρησε με ενοχλήσεις στα πλευρά από την αναμέτρηση της Τρίτης (30/7) κόντρα στην Αυστραλία για τη 2η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του ολυμπιακού τουρνουά λόγω αγκωνιάς που δέχθηκε.

Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν πως δεν έχει υποστεί κάποιο κάταγμα, αντιθέτως αντιμετωπίζει μια κάκωση στα μαλακά μόρια και ενδιάμεσα στα τελευταία πλευρά.

Ο άσος της Μονακό ακολούθησε φαρμακευτική αγωγή και θα αγωνιστεί την Παρασκευή (2/8, 14:30) απέναντι στα «καγκουρό», στην οποία η Ελλάδα καίγεται για τη νίκη.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Ολυμπιακοί Αγώνες Εθνική Ελλάδας μπάσκετ
