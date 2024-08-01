Λογαριασμός
Μαρία Ηλιάκη: Με δύο βίντεο εξηγεί γιατί έχει «ξενερώσει» με την Εθνική Μπάσκετ

Ποιo είναι το παράπονό της; 

Μαρία Ηλιάκη: Με δύο βίντεο εξηγεί γιατί έχει ξενερώσει με την Εθνική Μπάσκετ

Μια μέρα μας χωρίζει από τον μεγάλο αγώνα που θα κρίνει αν θα προκριθεί η Εθνική Ελλάδος Μπάσκετ στην επόμενη φάση των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι μετά από τις δύο ήττες στους αγώνες με τον Καναδά και την Ισπανία.

Και όλα θα κριθούν όχι μόνο στο αν η Ελληνική ομάδα θα καταφέρει να πάρει τη νίκη στον αγώνα με την Αυστραλία, αλλά και με τι διαφορά πόντων θα την πάρει.

