Ο Λευτέρης Πετρούνιας εκτέλεσε εξαιρετικά το πρόγραμμά του στα προκριματικά των κρίκων, στην Ενόργανη Γυμναστική, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

Ο «άρχοντας των κρίκων», με δύο Ολυμπιακά μετάλλια, δεν είχε όμως ιδανική έξοδο, αφού έκανε βήμα πίσω με το αριστερό πόδι, κατά την προσγείωσή του.

Ο Πετρούνιας βαθμολογήθηκε με 14.800 βαθμούς, στο πρόγραμμά του, το οποίο είχε βαθμό δυσκολίας 6.300 και μέχρι τη στιγμή εκτέλεσής του, ο Πετρούνιας ήταν πρώτος στους κρίκους.

Ο Λευτέρης Πετρούνιας διεκδικεί να γίνει ο πρώτος αθλητής στην Ιστορία με τρία Ολυμπιακά μετάλλια στο αγώνισμά του.

Ο Λευτέρης Πετρούνιας, θα πρέπει να περιμένει μέχρι τη νύχτα, για να μάθει τη θέση με την οποία θα προκριθεί στον τελικό της ενόργανης γυμναστικής στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού,

Μετά την εκτέλεση του προγράμματός του, ο «χρυσός» Ολυμπιονίκης του Ρίο ντε Τζανέιρο και «χάλκινος» στο Τόκιο, μίλησε για την πρώτη παρουσία του, στα προκριματικά του αγωνίσματός του.

«Τα λέμε στον τελικό»

«Η αλήθεια είναι ότι στο podium traning πριν τρεις μέρες που πηγαίνει βάσει προγράμματος βγήκα στις 12:45, το σημείο αναφοράς μου ήταν ο Ιορδανός στον ίππο. Στις 12:10 είδα τον Ιορδανό στον ίππο σε μια φάση που είχα και άλλες επαφές. Έχοντας και ένα σκίσιμο στο λουρί που είναι τεχνικό το κομμάτι, αλλά επικίνδυνο. Πήγαν διάφορα στραβά. Μπήκα λαχανιασμένος, δεν έκανα σωστό ζέσταμα, δεν έκανα καλή έξοδο. Εντόπισα δύο λάθη, το ένα ήταν η έξοδος, αλλά δεδομένης της κατάστασης τα πήγα καλά. Αν πάει σωστά η έξοδος τότε ανεβαίνω στα 15.100, αν δεν κουνήσω και το κατακόρυφο θα πάω στο 15.200 - 15.300. Τα ξέρουμε τα λάθη μου. Θέλω να πιστεύω ότι θα πλασαριστώ με καλή θέση, αλλά είναι τέσσερις - πέντε καλοί που θα μπορούμε να κάνουμε, γιατί τους ευνοεί η ώρα. Τα λέμε στον τελικό".

Για τη θέση του στον τελικό, ο Λευτέρης Πετρούνιας είπε: «Δεν θα προκριθώ πρώτος, οι δύο Κινέζοι είναι σε καλή κατάσταση και ο Τούρκος. Δεδομένης της κατάστασης γιατί οι απαιτήσεις μου είναι μόνο από την πρώτη θέση, είμαι οκ από την πρώτη θέση. Είμαι έτοιμος να βγω να αγωνιστώ και να αποδείξω την αξία μου».

Για την ευκαιρία να... γράψει Ιστορία και αν αυτό του δημιουργεί έξτρα πίεση: «Δεν με στρεσάρει αυτό. Είμαι καλά ψυχολογικά και σωματικά. Το κάνω για μένα και την οικογένειά μου και φυσικά για τη χώρα μου. Τα παιδιά μου και η ψυχή μου είναι σε προτεραιότητα. Θέλω να το κάνω να το ευχαριστηθώ. Θα είναι πολλά πράγματα διαφορετικά την επόμενη εβδομάδα. Εδώ κάνω προπονήσεις στις 7 και τις 8 το πρωί. Είμαι συνηθισμένος να κάνω το απόγευμα που είναι και οι ώρες του τελικού. Έχω κόψει τις βαριές διπλές προπονήσεις. Την άλλη εβδομάδα θα είναι όλα διαφορετικά. Μένει να το δούμε».

Στο τέλος, αναφορικά με την υπστήριξη των Ελλήνων, ο Πετρούνιας τόνισε: «Ευχαριστώ όλο τον κόσμο, όλους τους Έλληνες για τη στήριξή τους. Νομίζω θα πάμε καλά και θα φύγουμε με χαμόγελο την άλλη εβδομάδα».

