Ολυμπιακοί Αγώνες: Βούρκωσε η Άννα Ντουντουνάκη για τον αποκλεισμό της

Εκτός ημιτελικών στα 100μ. πεταλούδα έμειναν η Άννα Ντουντουνάκη και η Γεωργία Δαμασιώτη στους Ολυμπιακούς Αγώνες που διεξάγονται στο Παρίσι. Η πρώτη τερμάτισε σε 58.14 στην τρίτη κούρσα, ενώ η δεύτερη σε 58.72 λίγο νωρίτερα.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, η Άννα Ντουντουνάκη φανερά φορτισμένη από το αποτέλεσμα του αγώνα, δήλωσε: «Είχα έρθει με άλλους στόχους εδώ. Είχα δουλέψει πάρα πολύ και εγώ και ο προπονητής μου και όλη η ομάδα. Δυστυχώς δεν βγήκε το αποτέλεσμα. Δεν ξέρω γιατί. Πραγματικά πιστεύω ήταν στις δυνατότητες μου το να περάσω στον τελικό και ήθελα και κάτι παραπάνω. Ήταν μια δύσκολη χρονιά φέτος. Πίστεψα ότι μπορώ στο τέλος να την γυρίσω. Τελικά δεν τα κατάφερα. Δεν ξέρω γιατί δεν βγήκε.

Είναι η πρώτη φορά που σε μια τόσο μεγάλη διοργάνωση δεν καταφέρνω να βγάλω τον καλό μου εαυτό και σίγουρα με στεναχωρεί όλο αυτό.

Γενικά ήταν μια μεγάλη πρόκληση στη φετινή χρονιά. Ξεκίνησε πολύ καλά και στη συνέχεια μετά που τραυματίστηκα, τα πράγματα άρχισαν να δυσκολεύουν. Έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα. Περίπου ενάμιση μήνα από το σπίτι μου σε προετοιμασίες για να μπορέσω να φτάσω εδώ. Πίστευα ότι ήμουν έτοιμη. Ένιωθα καλά. Δεν ξέρω τι έγινε και δε βγήκε αυτό που ήθελα. Στεναχωριέμαι πολύ, αλλά έχω έρθει συνειδητοποιημένη και μπορώ να προχωρήσω παρακάτω, θεωρώ».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.