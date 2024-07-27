Το μυστήριο με τον άνδρα (ή την γυναίκα) που μετέφερε το βράδυ της Παρασκευής την Ολυμπιακή Φλόγα στην Τελετή Έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων, ντυμένος σαν τον χαρακτήρα του Αρνό από την διάσημη ταινία/βιντεοπαιχνίδι «Assasin's Creed», τελικά δε λύθηκε ποτέ.

Εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο περίμεναν ότι στο φινάλε θα αποκαλυφθεί, αλλά αυτό δε συνέβη.Ο μασκοφόρος δρομέας παρέδωσε στο Τροκαντερό την δάδα στον Ζινεντίν Ζοντάν κι απλά... εξαφανίστηκε!

Μάλιστα ο λογαριασμός του «Assassin's Creed» στο X έριξε «λάδι στη φωτιά» με την ανάρτησή του: «Μην πάρετε τα μάτιας σας από τις στέγες του Παρισιού - ο Άρνο μπορεί να παρακολουθεί από ψηλά», συνοδευόμενο από το emoji με τα μάτια.

Αρχικά εμφανίστηκε κρατώντας τη Φλόγα πάνω σε μία βάρκα στους υπονόμους του Παρισιού, με μουσική υπόκριση και αμφίεση που θύμιζε το «Φάντασμα της Όπερας»

Στη συνέχεια ο μυστηριώδης χαρακτήρας έκανε - μέσω βίντεο - παρκούρ στις στέγες τους Παρισιού, εμφανίζονταν για λίγο ζωντανά ανάμεσα στους χορευτές στις όχθες του Σηκουάνα, μετά ξανά σε βίντεο και τέλος ζωντανά στο Τροκαντερό.

Many questions about the mysterious Assasin's Creed torchbearer of the #OpeningCeremony.



Ubisoft is a french company, so #Assasinscreed is a part of french culture, impersonated by various #parkour champions, including Simon Nogueira. 🙌#PARIS2024 #ParisOlympics2024 pic.twitter.com/qWqyBOcBMw — Sabine Grataloup (@sabine_38) July 27, 2024

Χαμός στο διαδίκτυο για την ταυτότητά του

Οπως ήταν αναμενόμενο η μυστηριώδης σκοτεινή φιγούρα έριξε τα social media με τις θεωρίες για την ταυτότητά του!

Χρήστης του X αστειευόμενος υπέθεσε: «Αν αυτός ο μασκοφόρος δρομέας δεν αποδειχτεί ότι είναι η Σελίν Ντιόν, τότε τι κάνουμε εώ;».

Κάποιος άλλος, ανέφερε: «Για κάποιο παράξενο λόγο, περιμένω να είναι ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο.»

Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο άνθρωπος που... κρυβόταν πίσω από τη μάσκα δεν ήταν ο Σνούπ Ντογκ. Πλάνα με τον Αμερικανό ράπερ προβάλλονταν πριν και στη διάρκεια της Τελετής στον ποταμό Σηκουάνα και σίγουρα είχε τραβήξει επάνω του όλη την προσοχή.

Άλλος χρήστης του διαδικτύου... έμπλεξε στην ιστορία και τον Κιλιάν Μπαπέ: «Ο πιο διάσημος ποδοσφαιριστής της Γαλλίας, Κιλιάν Μπαπέ, δεν συμμετέχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες λόγω των υποχρεώσεών του στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Γερμανίας. Μήπως αντάλλαξε τη μάσκα του Νίντζα με πιο... σκοτεινές μάσκες στην Τελετή Έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων;» αναρωτήθηκε...

Σε πιο παιχνιδιάρικη διάθεση, ένας άλλος χρήστης ισχυρίστηκε ότι «ο δρομέας της Φλόγας είναι ο Άγνωστος από την Εμπειρία "Willy Wonka". Αυτό σίγουρα θα ήταν μια αποκαλυπτική, αλλάπαράλληλα απογοητευτική κίνηση,

Ίσως η ταυτότητα του μασκοφόρου να αποκαλυφθεί κατά την Τελετή Λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων στις 11 Αυγούστου.

Ή ίσως να μας εκπλήξει κερδίζοντας ένα χρυσό μετάλλιο στην ξιφομαχία!

