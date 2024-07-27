Η Κίνα κατέκτησε το πρώτο χρυσό μετάλλιο στο «Παρίσι 2024»

Η Κίνα κατέκτησε το πρώτο χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες, που διεξάγονται στο Παρίσι, καθώς οι Χουάν Γιουτίνγκ και Σενγκ Λιχάο επικράτησαν με 16-12 των Νοτιοκορεατών, Κέουμ Ζιχέον και Παρκ Χαγιούν στον τελικό του μικτού σκοποβολής 10 μέτρων, που διεξήχθη στο Σατορού.

Tο χάλκινο μετάλλιο, που ήταν και το χρονικά πρώτο στο «Παρίσι 2024», κατέκτησαν οι Καζάκοι, Αλεξάντρα Λε και Ισλάμ Στεπάγεφ, οι οποίοι νίκησαν στον «μικρό τελικό» τους Αννα Γιάνσεν και Μαξιμίλιαν Ούλμπριχ από τη Γερμανία με 17-5.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

