Η Νότια Κορέα εξέφρασε τη λύπη της, για το γεγονός ότι η αποστολή των αθλητών της στην Τελετή Έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού, προσφωνήθηκε ως «Βόρεια Κορέα» και ζήτησε διαβεβαιώσεις από τους διοργανωτές ότι το λάθος δεν θα συμβεί ξανά.

Καθώς το σκάφος που μετέφερε αθλητές της Νότιας Κορέας έπλεε στον Σηκουάνα, ο εκφωνητής τους παρουσίασε ως τη «Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας» - το επίσημο όνομα της Βόρειας Κορέας - στα γαλλικά και στα αγγλικά.

Ο εκφωνητής χρησιμοποίησε την ίδια εισαγωγή όταν πέρασε η αντιπροσωπεία της Βόρειας Κορέας.

«Εκφράζουμε τη λύπη μας που η χώρα παρουσιάστηκε ως Βόρεια Κορέα στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού, όταν εισέρχονταν οι αθλητές της Δημοκρατίας της Κορέας», είπε ο υφυπουργός Αθλητισμού και Πολιτισμού της Νότιας Κορέας, Γιανγκ Μι-ραν, ο οποίος βρισκόταν στο Παρίσι και ζήτησε συνάντηση με τον πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής Τόμας Μπαχ.

Η Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή της Νότιας Κορέας παρέπεμψε αμέσως το περιστατικό στους διοργανωτές των Αγώνων και ζήτησε να μην επαναληφθεί το λάθος.

Σήμερα, σε συνέντευξη Τύπου της Ολυμπιακής Επιτροπής, ζητήθηκε επισήμως συγνώμη για το περιστατικό.

«Παρουσιάστηκε σφάλμα στη μετάδοσή μας κατά την παρουσίαση της Εθνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (NOC) της Δημοκρατίας της Κορέας κατά την Τελετή Έναρξης, ζητούμε ειλικρινά συγγνώμη» δήλωσε ο Μαρκ Ανταμς

An error occurred in our broadcast when introducing the National Olympic Committee (NOC) of the Republic of Korea during the Opening Ceremony, we apologise sincerely. pic.twitter.com/PdyXGzi24q — IOC MEDIA (@iocmedia) July 27, 2024

Η αποστολή της Νότιας Κορέας περιλαμβάνει 143 αθλητές που αγωνίζονται σε 21 αθλήματα. Η Βόρεια Κορέα, η οποία επιστρέφει στους Αγώνες για πρώτη φορά μετά το Ρίο 2016, έχει στείλει 16 αθλητές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

