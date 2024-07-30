Την αναβολή του τριάθλου ανδρών αποφάσισαν οι υπεύθυνοι των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι, αφού η ποιότητα των νερών του Σηκουάνα δεν επέτρεψε τη διεξαγωγή του αθλήματος.

Ο αγώνας επρόκειτο να ξεκινήσει στις 08:00 (τοπική ώρα), αλλά αναβλήθηκε για την Τετάρτη στις 09:45 (10:45 τοπική ώρα), μετά την ολοκλήρωση του αγώνα των γυναικών.

Υπενθυμίζεται ότι είχαν ακυρωθεί οι προπονήσεις κολύμβησης την Κυριακή και τη Δευτέρα λόγω της ποιότητας του νερού, η οποία επηρεάστηκε από τις πρόσφατες έντονες βροχοπτώσεις.

Η Παρασκευή 2 Αυγούστου παραμένει μια ημερομηνία έκτακτης ανάγκης και για τους δύο αγώνες.

«Οι δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν στον Σηκουάνα σήμερα αποκάλυψαν ότι η ποιότητα του νερού δεν παρείχε επαρκείς εγγυήσεις για τη διεξαγωγή του αγώνα», ανέφερε το World Triathlon.

«Παρά τη βελτίωση της ποιότητας του νερού, οι μετρήσεις σε ορισμένα σημεία της κολυμβητικής διαδρομής εξακολουθούν να είναι πάνω από τα αποδεκτά όρια».

Οι διοργανωτές δήλωσαν ότι δαπανήθηκαν περίπου 1,4 δισ. ευρώ σε έργα ανάπλασης, ώστε να γίνει ο Σηκουάνας ασφαλής για κολύμβηση μετά από απαγόρευση 100 ετών.

Όμως, μόλις τον Ιούνιο φέτος το επίπεδο του E.coli ήταν 10 φορές πάνω το αποδεκτό όριο που επιβάλλουν οι αθλητικές ομοσπονδίες.

Η δήμαρχος του Παρισιού Anne Hidalgo και η υπουργός Αθλητισμού κολύμπησαν στο ποτάμι λίγες ημέρες πριν από την έναρξη των αγώνων για να δείξουν ότι τα νερά του ποταμού που διατρέχει τη γαλλική πρωτεύουσα είναι ασφαλή

Ωστόσο, λένε οι διοργανωτές, η έντονη βροχόπτωση στο Παρίσι την Παρασκευή και το Σάββατο χειροτέρεψε την ποιότητα των νερών και τελικά ελήφθη η απόφαση να αναβληθεί ο αγώνας.

Εντούτοις, νέες βροχές αναμένονται το πρωί της Τετάρτης.

Πηγή: skai.gr

