Βουτιά στον Σηκουάνα έκανε η υπουργός Αθλητισμού, εν όψει Ολυμπιακών Αγώνων - Βίντεο

Οι γαλλικές Αρχές κάνουν εκστρατεία για να δείξουν ότι τα νερά του Σηκουάνα, όπου θα γίνου ολυμπιακά αγωνίσματα, δεν είναι μολυσμένα 

Η Γαλλίδα υπουργός Αθλητισμού Amelie Oudea Castera έκανε βουτιά και κολύμπησε στα νερά του Σηκουάνα το Σάββατο, σε μια προσπάθεια να δείξει ότι το ποτάμι που διασχίζει τη γαλλική πρωτεύουσα είναι αρκετά καθαρό και έτοιμο να διοργανώσει κολυμβητικές εκδηλώσεις στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Τη βουτιά της Oudea Castera κοντά στις γέφυρες Alexandre III και Invalides μαγνητοσκόπησε το BFM TV.

Το τρίαθλο και ο μαραθώνιος κολύμβησης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού, που θα διαρκέσουν από τις 26 Ιουλίου έως τις 11 Αυγούστου, πρόκειται να διεξαχθούν στον Σηκουάνα.

Το διάσημο ποτάμι χρησιμοποιήθηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 1900.

Η δήμαρχος του Παρισιού Anne Hidalgo, που συνέβαλε στην εκστρατεία για τον καθαρισμό των συχνά μολυσμένων νερών του ποταμού εγκαίρως για τους αγώνες, δεχμεύτηκε ότι και αυτή θα κολυμπήσει στον Σηκουάνα.

