Η Γαλλίδα υπουργός Αθλητισμού Amelie Oudea Castera έκανε βουτιά και κολύμπησε στα νερά του Σηκουάνα το Σάββατο, σε μια προσπάθεια να δείξει ότι το ποτάμι που διασχίζει τη γαλλική πρωτεύουσα είναι αρκετά καθαρό και έτοιμο να διοργανώσει κολυμβητικές εκδηλώσεις στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Τη βουτιά της Oudea Castera κοντά στις γέφυρες Alexandre III και Invalides μαγνητοσκόπησε το BFM TV.

Amélie Oudéa-Castera plonge dans la Seine, à 13 jours des Jeux olympiques pic.twitter.com/5dfyOoVvf1 — BFMTV (@BFMTV) July 13, 2024

Το τρίαθλο και ο μαραθώνιος κολύμβησης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού, που θα διαρκέσουν από τις 26 Ιουλίου έως τις 11 Αυγούστου, πρόκειται να διεξαχθούν στον Σηκουάνα.

Το διάσημο ποτάμι χρησιμοποιήθηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 1900.

Η δήμαρχος του Παρισιού Anne Hidalgo, που συνέβαλε στην εκστρατεία για τον καθαρισμό των συχνά μολυσμένων νερών του ποταμού εγκαίρως για τους αγώνες, δεχμεύτηκε ότι και αυτή θα κολυμπήσει στον Σηκουάνα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.