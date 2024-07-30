Παρίσι 2024: Οι ελληνικές συμμετοχές της τέταρτης ημέρας

Συμμετοχές σε έξι αθλήματα περιλαμβάνει για την ελληνική αποστολή το πρόγραμμα της Τρίτης (30/7), της 4η ημέρας δηλαδή των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού.

Στην κωπηλασία ο Στέφανος Ντούσκος έδωσε τη μάχη στα προημιτελικά σκιφ ανδρών και κέρδισε μία θέση στα ημιτελικά, κάνοντας άλλο ένα βήμα πιο κοντά προς τον τελικό.

Αυτή την ώρα η Εθνική μπάσκετ ανδρών δίνει ένα σπουδαίο παιχνίδι με τους Ισπανούς ψάχνοντας την πρώτη νίκη της στο τουρνουά, ενώ στις 14:30 η Μαρία Σάκκαρη θα αναμετρηθεί με την Ουκρανή Μάρτα Κόστγουικ διεκδικώντας την παρουσία της στα προημιτελικά.

Στις 20:30 η εθνική ομάδα πόλο ανδρών θα αντιμετωπίσει το Μαυροβούνιο στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του Α’ ομίλου στο Ολυμπιακό Τουρνουά.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των Ελλήνων αθλητών και αθλητριών την 4η ημέρα των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού έχει ως εξής

ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ

12:00 2η αγωνιστική Α’ Ομίλου: Ισπανία – Ελλάδα: Η Ελλάδα ηττήθηκε με σκορ 84-77 από την Ισπανία. Πλέον, η Εθνική θα ψάξει οπωσδήποτε νίκη κόντρα στην Αυστραλία την Παρασκευή (02/08, 14:30)

ΤΕΝΙΣ

13:00 1ος γύρος Διπλό Γυναικών Μαρία Σάκκαρη/Δέσποινα Παπαμιχαήλ – Κόλινς / Κράφτσικ (ΗΠΑ): Ο αγώνας είναι ο 4ος στη σειρά.

14:30 Μονό γυναικών: Μαρία Σάκκαρη – Μάρτα Κόστγιουκ (Ουκρανία): Φάση των «16», Court 7

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ

13:00 1η μέρα IQFoil ανδρών – Βύρωνας Κοκκαλάνης

ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΑΝΔΡΩΝ

20:30 2η αγωνιστική Α’ Ομίλου: Μαυροβούνιο – Ελλάδα

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.