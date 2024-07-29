Ολυμπιακοί Αγώνες - Κολυμβηση: Στην 4η θέση ο Χρήστου στον τελικό των 100μ. ύπτιο

Προσπάθησε αλλά δεν τα κατάφερε ο Απόστολος Χρήστου να ανέβει στο βάθρο. Ο Έλληνας κολυμβητής έκανε μια θαυμάσια εμφάνιση στον τελικό των 100μ. ύπτιο και τερμάτισε τέταρτος χάνοντας την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο για μια… χεριά, για δύο δέκατα του δευτερολέπτου.

Ακόμη και έτσι, η σημερινή εμφάνιση του Απόστολου Χρήστου είναι η καλύτερη που έχει πραγματοποιήσει ποτέ Έλληνας κολυμβητής σε Ολυμπιακούς Αγώνες.

