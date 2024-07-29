Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ολυμπιακοί Αγώνες - Κολυμβηση: Στην 4η θέση ο Χρήστου στον τελικό των 100μ. ύπτιο

Ο Απόστολος Χρήστου τερματισε τέταρτος, χάνοντας στη... χεριά το χάλκινο μετάλλιο στον τελικό των 100μ ύπτιο

Απόστολος Χρήστου

Προσπάθησε αλλά δεν τα κατάφερε ο Απόστολος Χρήστου να ανέβει στο βάθρο. Ο Έλληνας κολυμβητής έκανε μια θαυμάσια εμφάνιση στον τελικό των 100μ. ύπτιο και τερμάτισε τέταρτος χάνοντας την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο για μια… χεριά, για δύο δέκατα του δευτερολέπτου.

Ακόμη και έτσι, η σημερινή εμφάνιση του Απόστολου Χρήστου είναι η καλύτερη που έχει πραγματοποιήσει ποτέ Έλληνας κολυμβητής σε Ολυμπιακούς Αγώνες.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ολυμπιακοί Αγώνες Απόστολος Χρήστου κολύμβηση
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark