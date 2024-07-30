Ισπανία-Ελλάδα: Κρίσιμο ματς για την Εθνική κόντρα στη «ρόχα»

Δεύτερο παιχνίδι για την Εθνική μπάσκετ στο Ολυμπιακό τουρνουά. Η Ελλάδα έρχεται αντιμέτωπη με την Ισπανία στο Πιερ Μορουά (12:00, ΕΡΤ1, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM 94,6) για τη δεύτερη αγωνιστική του Α' ομίλου, στο πιθανώς πιο κομβικό παιχνίδι για τη συνέχειά της στη διοργάνωση.

Η «γαλανόλευκη» δεν ξεκίνησε με το «δεξί» το τουρνουά, καθώς ηττήθηκε 86-79 από τον Καναδά στην πρώτη αγωνιστική. Παρόλο που κατάφερε να δείξει τα... δόντια της κόντρα στους 10 NBAers των Καναδών, η Εθνική πλήρωσε τα κακά διαστήματα, τα αρκετά λάθη και μερικές διαιτητικές αποφάσεις και γνώρισε την ήττα, δείχνοντας ωστόσο πως δεν έχει τίποτα να φοβηθεί από κανέναν στον όμιλο.

Από την άλλη πλευρά, η Ισπανία επίσης ξεκίνησε με ήττα τον όμιλο. Η «ρόχα» έκανε κακή εμφάνιση κόντρα στην Αυστραλία και ηττήθηκε εύκολα 92-80, επομένως και αυτή χρειάζεται οπωσδήποτε ροζ φύλλο στην αναμέτρηση με την Εθνική μας ομάδα ώστε να μπορεί να ελπίζει σε πρόκριση.

Υπενθυμίζουμε πως από τους τρεις ομίλους περνούν οι δύο πρώτοι και οι δύο κορυφαίοι τρίτοι. Προφανώς, για να τερματίσει κάποιος τρίτος χρειάζεται να κάνει τουλάχιστον μία νίκη, επομένως όποιος νικήσει το συγκεκριμένο παιχνίδι θα έχει ισχυρές ελπίδες πρόκρισης στην επόμενη φάση. Αντίθετα, ο ηττημένος θα ψάξει οπωσδήποτε θετικό αποτέλεσμα στην τελευταία αγωνιστική.

«Έχουμε προετοιμαστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την Ισπανία. Όσο έμπειρος κι αν είσαι, η πρεμιέρα είναι ιδιαίτερη, υπάρχει πίεση, λίγο να νιώσεις το γήπεδο, την ατμόσφαιρα και μας πήρε ένα ημίχρονο. Το πιο σημαντικό όμως είναι η αντίδραση που βγάλαμε και η Εθνική ομάδα είχε χρόνια να βγάλει τέτοια αντίδραση απέναντι σε μια ομάδα τόσο υψηλού επιπέδου. Αυτό με ικανοποιεί πάρα πολύ και δείχνει την ταυτότητα και τη νοοτροπία μας. Πολλές φορές πρέπει να ελέγχεις τα συναισθήματά σου και να κάνεις τη δουλειά σου.

Κάποιες φορές σε συνεπαίρνουν και είσαι λίγο βιαστικός, λίγο πιεσμένος. Όταν το θες και παραπάνω από όσο πρέπει, μπορεί να έχει και αρνητικές επιπτώσεις. Εμείς πρέπει να είμαστε προσηλωμένοι στις αρχές μας για να κερδίσουμε το ματς. Έχουμε δει πολλές φορές την Ισπανία, δεν περιμέναμε να τη δούμε απέναντι στην Αυστραλία. Όταν παίζεις τόσο δυναμικά με τον Καναδά, μια από τις κορυφαίες ομάδες στον κόσμο, δεν μπορούμε να περιμένουμε τίποτα λιγότερο από όσο κάναμε στο δεύτερο ημίχρονο της πρεμιέρας», είπε ενόψει του αγώνα ο Βασίλης Σπανούλης.

Η 12άδα της Ισπανίας: Αλντάμα (Γκρίζλις), Μπράουν (Παναθηναϊκός), Μπριθουέλα (Μπαρτσελόνα), Ντίαθ (Μάλαγα), Φερνάντεθ (Ρεάλ), Γκαρούμπα (Ρεάλ Μαδρίτης), Χ. Έρνανγκόμεθ (Παναθηναϊκός), Γ. Έρνανγκόμεθ (Μπαρτσελόνα), Γιουλ (Ρεάλ), Λόπεθ Αροστέγκι (Βαλένθια), Αμπρίνες (Μπαρτσελόνα), Πραντίγια (Βαλένθια).

Η προϊστορία

Ελλάδα και Ισπανία θα βρεθούν αντιμέτωπες για 47η φορά στην ιστορία τους, με τους Ίβηρες να έχουν τη μερίδα του λέοντος στις νίκες με 33-13. Η πρώτη τους συνάντηση χρονολογείται 73 χρόνια πριν, το 1951 για τους Μεσογειακούς Αγώνες της Αλεξάνδρειας. Η τελευταία φορά που οι δύο ομάδες τέθηκαν αντιμέτωπες ήταν τον Αύγουστο του 2022 σε δύο φιλικά, στο ΟΑΚΑ και τη Μαδρίτη.

Οι δύο ομάδες έχουν αναμετρηθεί σε όλες τις διοργανώσεις, από Ευρωμπάσκετ και Παγκόσμια Πρωταθλήματα, μέχρι και σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Η πιο «λαμπερή» μονομαχία τους ήταν στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2006 στη Σαϊτάμα, όταν η Ισπανία είχε επικρατήσει 70-47 της ελληνικής ομάδας, η οποία στον ημιτελικό είχε κάνει την υπέρβαση νικώντας την ομάδα των ΗΠΑ με 101-95.

