Οι βροχοπτώσεις της Παρασκευής και του Σαββάτου στο Παρίσι, μόλυναν τα νερά του Σηκουάνα τις ώρες που ακολούθησαν, αναγκάζοντας τους διοργανωτές να ακυρώσουν την προπόνηση τριάθλου που είχε προγραμματισθεί για σήμερα (28/7) το πρωί στον περίφημο ποταμό.

Το τρίαθλο είναι το πρώτο Ολυμπιακό άθλημα που θα διεξαχθεί στον Σηκουάνα, πριν από την κολύμβηση ανοιχτής θάλασσας, την δεύτερη εβδομάδα των Ολυμπιακών Αγώνων.

Σήμερα τα ξημερώματα, η οργανωτική επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων, η διεθνής ομοσπονδία τριάθλου, καθώς και οι τοπικές αρχές, έλαβαν την «κοινή απόφαση να ακυρώσουν το κολυμβητικό μέρος της εξοικείωσης» που είχε προγραμματιστεί για την Κυριακή, επειδή «τα επίπεδα μόλυνσης του νερού δεν παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις», αναφέρεται στο σχετικό δελτίο Τύπου.

Δεν διευκρινίσθηκε το επίπεδο των βακτηρίων E.Coli και εντερόκοκκου, που πρέπει να είναι κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο, αλλά τονίσθηκε «η προτεραιότητα της υγείας των αθλητών».

Ωστόσο, οι διοργανωτές παραμένουν «βέβαιοι» ότι οι αγώνες θα διεξαχθούν κανονικά την Τρίτη και την Τετάρτη.

Πριν από την κολύμβηση που έχει προγραμματισθεί για την Τρίτη και την Τετάρτη, οι τριαθλητές έχουν την ευκαιρία να «εξοικειωθούν» με το ποτάμι, ακόμα κι αν κάποιοι αποφασίσουν να συνεχίσουν την προπόνηση στην πισίνα, ιδίως στη θρυλική πισίνα George Vallerey στα ανατολικά του Παρισιού, όπου κολύμπησαν οι αθλητές των Ολυμπιακών Αγώνων του 1924.

«Τα αγωνίσματα τρεξίματος και ποδηλασίας» για την πρωινή προπόνηση της Κυριακής «θα πραγματοποιηθούν όπως είχε προγραμματιστεί», ανακοινώθηκε από τους διοργανωτές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

