Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: «Θετικός» σε χρήση στανοζολόλης Αφγανός τζουντόκα

Ο διεθνής οργανισμός ελέγχων (ITA), ανακοίνωσε εχθές (2/8) ένα δεύτερο κρούσμα ντόπινγκ στο Ολυμπιακό τουρνουά τζούντο, με το θετικό δείγμα του Αφγανού τζούντοκα, Μοχάμαντ Σαμίν Φαϊζάντ, στη «φάση των 16».

Ο εν λόγω τζούντοκα είναι μέλος της ομάδας των έξι Αφγανών που προσκλήθηκαν από την ΔΟΕ στο Παρίσι και προπονείτο στη χώρα του.

Ο 22χρονος Φαϊζάντ βρέθηκε θετικός σε χρήση της ουσίας stanozolol, ένα αναβολικό στεροειδές, που είναι μία από τις ουσίες που απαγορεύονται από τον παγκόσμιο κώδικα αντιντόπινγκ, σύμφωνα με δελτίο τύπου της ITA που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή.

Υπενθυμίζεται, ότι το πρώτο κρούσμα ντόπινγκ που ανακοινώθηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες «Παρίσι 2024» ήταν επίσης στο τζούντο και αφορούσε στον Ιρακινό, Σατζάντ Σεχέν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

