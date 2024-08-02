Γκολομέεβ: «Ήθελα το μετάλλιο - Δεν είμαι πολύ ευχαριστημένος»

Aπογοητευμένος με την 5η θέση που κατέκτησε στον τελικό των 50μ. ελεύθερο της κολύμβησης στους Ολυμπιακούς Αγώνες, δήλωσε ο Κριστιάν Γκολομέεβ.

Ο Έλληνας κολυμβητής με δηλώσεις του στην κάμερα της ΕΡΤ, σημείωσε ότι ήθελε πολύ το μετάλλιο, ωστόσο κάποια λάθη του κόστισαν.

Μεταξύ άλλων ο Γκολομέεβ σημείωσε ότι θα μπορούσε η κούρσα του να είχε πάει καλύτερα, ενώ στάθηκε στη δουλειά των τελευταίων δυο ετών.

Αναλυτικά:

«Τρία εκατοστά, δυστυχώς. Δεν τα κατάφερα. Το ήθελα πολύ, αλλά έτσι είναι, τι να κάνουμε. Έτσι, είναι το 50οαρι ελεύθερο. Ένιωσα καλά μέσα στην κούρσα, υπήρχαν μερικά λαθάκια, αλλά δεν συγχωρούνται τα λάθη. Πάλι 5ος. Δεν είμαι πολύ ευχαριστημένος, ήθελα το μετάλλιο, ήθελα να κολυμπήσω πιο γρήγορα.Σίγουρα θα μπορούσε να πάει καλύτερα, θα ήθελα να δω και μετά πώς πήγα, να ρωτήσω και τον προπονητή μου, να δω πόσες χεριές έκανα. Ίσως να το πίεσα λίγο παραπάνω από όσο έπρεπε. Σίγουρα θα μπορούσε να πάει και λίγο καλύτερα. Είμαι στεναχωρημένος. Τα τελευταία δύο χρόνια έχω δουλέψει πάρα πολύ, αλλά δεν μου βγήκε. Συνεχίζουμε».

