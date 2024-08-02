Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Πέμπτος στον τελικό των 50μ. ελεύθερο της κολύμβησης ο συγκλονιστικός Γκολομέεβ

Ο συγκλονιστικός Κριστιάν Γκολομέεβ έκανε μεγαλειώδη προσπάθεια στον τελικό των 50μ. ελεύθερο στους Ολυμπιακούς Αγώνες και με χρόνο 21:59" τερμάτισε στην 5η θέση!  

Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: 5ος στον τελικό 50μ. ελεύθερο κολύμβησης ο Γκολομέεβ

Συγκλονιστικός Κριστιάν Γκολομέεβ στον τελικό των 50μ. ελεύθερο των Ολυμπιακών Αγώνων.

Ο Έλληνας κολυμβητής, ήταν εξαιρετικός, έδωσε την ψυχή του στην κούρσα και τερμάτισε στην 5η θέση με χρόνο 21:59", όπως ακριβώς συνέβη και στο Τόκιο το 2021!

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Αυστραλός, Κάμερον ΜακΈβοϊ με χρόνο 21:25, ασημένιος ο Βρετανός, Μπέντζαμιν Πράουντ με 21:30, ενώ στο βάθρο ως χάλκινος Ολυμπιονίκης ανέβηκε ο Γάλλος, Φλοράν Μάνοντο με 21:58.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ολυμπιακοί Αγώνες Παρίσι 2024
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark