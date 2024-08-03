Αρκετές ελληνικές συμμετοχές περιλαμβάνει και το πρόγραμμα του Σαββάτου (3/8) στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

Ωστόσο, σήμερα δεν ήταν καλή ημέρα για τον Στέφανο Ντούσκο ο οποίος κατέκτησε τελικά την 6η θέση στον τελικό μονού σκιφ ανδρών. Ο Έλληνας πρωταθλητής μπορεί να βρισκόταν για αρκετή ώρα σε τροχιά μεταλλίου στον τελικό του μονού σκιφ ανδρών, όμως, προς το τέλος υποχώρησε και τερμάτισε στην 6η θέση.

Κοντά στο ατομικό ρεκόρ του κολύμπησε ο Δημήτρης Μάρκος στα προκριματικά των 1.500μ. ελεύθερο, στους Ολυμπιακούς Αγώνες "Παρίσι 2024". Ο Έλληνας πρωταθλητής πήρε την πρώτη θέση στην 1η σειρά του αγωνίσματος με 15:11.19 (έχει 15:07.61) και ολοκλήρωσε την παρουσία του στην διοργάνωση με μία αρκετά καλή κούρσα.

Επίσης, η Νόρα Δράκου κατάφερε να σημειώσει μία επίδοση κάτω από τα 25 δευτερόλεπτα, όμως αυτό δεν της έδωσε την πρόκριση στα ημιτελικά των 50μ. ελεύθερο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Συγκεκριμένα, η Ελληνίδα κολυμβήτρια τερμάτισε στην 17η θέση, αγωνιζόμενη στη 10η προκριματική σειρά, και τερμάτισε με χρόνο 24.80. Όμως για 8 εκατοστά του δευτερολέπτου έμεινε εκτός 16άδας, καθώς οι δύο τελευταίες κολυμβήτριες που πέρασαν στα ημιτελικά τερμάτισαν σε χρόνο 24.72.

Παράλληλα, άρχισε τις προσπάθειές του σήμερα και ο Εμμανουήλ Καραλής στο Άλμα επί κοντώ, ενώ η Εθνική Ελλάδος στο Πόλο Ανδρών αντιμετωπίζει την Κροατία στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του πρώτου ομίλου, με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να ισοβαθμεί στην πρώτη θέση μαζί με την Ιταλία (οι δύο ομάδες κοντράρονται την τελευταία αγωνιστική).

Ο Εμμανουήλ Καραλής επιβεβαίωσε την εξαιρετική περίοδο που διανύει και προκρίθηκε στον τελικό (Δευτέρα 5/8, 20:00 ώρα Ελλάδας) των Ολυμπιακών Αγώνων, που φιλοξενούνται στο Παρίσι.

Την πρώτη της ήττα στους Ολυμπιακούς Αγώνες γνώρισε σήμερα η Εθνική πόλο ανδρών.

Πλήρωσε το τρίτο οκτάλεπτο και γνώρισε την πρώτη της ήττα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού η Εθνική πόλο ανδρών! Η Ελλάδα ηττήθηκε με 14-13 από την Κροατία για την 4η αγωνιστική του 1ου ομίλου, σε ένα παιχνίδι που ήλεγχε για δύο οκτάλεπτα όμως στο τρίτο έπαθε μπλακ άουτ (7-3) και δεν μπόρεσε να πάρει κάτι παρά την προσπάθειά της στο τέλος, όπου τέσσερα λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα είχε φέρει το ματς σε ισορροπία (12-12).

Η επόμενη ελληνική συμμετοχή ήταν στην ιστιοπλοΐα όπου στις 16:45 αγωνίστηκαν οι Αριάδνη Σπανάκη / Οδυσσέας Σπανάκης – 470 (race 3 & 4).

Τα αδέλφια Αριάδνη και Οδυσσέας Σπανάκης άρχισαν τις σημερινές προσπάθειές τους με την έκτη θέση στην τρίτη ιστιοδρομία στη μεικτή κατηγορία 470 της ιστιοπλοΐας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, τα αγωνίσματα της οποίας διεξάγονται στη Μασσαλία.

Μετά το αποτέλεσμα αυτό, το ελληνικό πλήρωμα ανέβηκε στην 12η θέση της γενικής κατάταξης με 17 βαθμούς ποινής, καθώς «πέταξαν» την πρώτη κούρσα ως τη χειρότερή τους.

Οι Άντον Ντάλμπεργκ και Λοβίσα Κάρλσον από τη Σουηδία επικράτησαν στην τρίτη ιστιοδρομία των 470, ενώ την πρώτη τριάδα συμπλήρωσαν οι Κέιτζου Οκάντα/Μίχο Γιοσιόκα από την Ιαπωνία και οι Λάρα Φαντλάου/Λούκας Μερ από την Αυστρία.

