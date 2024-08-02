Η πιο «γεμάτη» απ’ την εκκίνηση των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού, θα είναι η σημερινή (2/8) στην 7η ημέρα των Αγώνων μέρα όσον αφορά τις ελληνικές παρουσίες, καθώς μπαίνει πλέον στη «μάχη» ακόμη πιο ενεργά κι ο στίβος. Συνολικά 20 αθλητές και δύο ομάδες – η εθνική ανδρών στο μπάσκετ και η εθνική γυναικών στην υδατοσφαίριση - ετοιμάζονται να προσφέρουν μία χορταστική μέρα στο ελληνικό κοινό.

Την παράσταση, πέρα απ’ τις δύο εθνικές, κλέβουν το πρωί τα ελληνικά κουπιά, καθώς σε απόσταση 26 λεπτών - από τις 11:54 έως τις 12:18- θα δώσουν τις μάχες τους σε τρεις τελικούς οι Χριστίνα Μπούρμπου / Ευαγγελία Αναστασιάδου (11:54, τελικός δίκοπου γυναικών), Αντώνης Παπακωνσταντίνου / Πέτρος Γκαϊδατζής (12:06, τελικός ελαφρών βαρών ανδρών) και Ζωή Φίτσιου / Μιλένα Κοντού (12:18, τελικός ελαφρών βαρών γυναικών).

Νωρίτερα, στις 10:00 και 10:30 ξεκινούν τις συμμετοχές τους στα προκριματικά του πιστολιού 25μ. γυναικών η Άννα Κορακάκη και στην πρώτη μέρα του σκιτ ανδρών οι Μάκης Μίτας και Μπάμπης Χαλκιαδάκης.

Στον στίβο οι Μιχάλης Αναστασάκης και Χρήστος Φραντζεσκάκης θα ξεκινήσουν στα προκριματικά της σφυροβολίας ανδρών (Α’ και Β’ γκρουπ αντίστοιχα), ενώ στις 13:03 μπαίνουν στα προκριματικά των 4Χ100 μεικτής ομαδικής οι Απόστολος Χρήστου, Βαγγέλης Ντούμας, Άννα Ντουντουνάκη και Νόρα Δράκου.

Στις 13:05 εκκινούν στην 1η ημέρα των 470 μεικτού οι Αριάδνη Σπανάκη και Οδυσσέας Σπανάκης, ενώ στις 14:30 η εθνική ανδρών μπάσκετ παίζει το τελευταίο «χαρτί» της για την πρόκριση στα προημιτελικά απέναντι στην Αυστραλία.

Στις 16:35 η εθνική γυναικών υδατοσφαίρισης παίζει έναν «τελικό» με την Ιταλία αναζητώντας μία μεγάλη νίκη που θα «ξεκλειδώσει» την πρόκρισή της στα προημιτελικά του τουρνουά.

Την ημέρα «κλείνει» η κολύμβηση κι ο Κριστιάν Γκολομέεβ, ο οποίος θα διεκδικήσει άλλη μία μεγάλη διάκριση στη συμμετοχή του στον τελικό των 50μ. ελεύθερο ανδρών.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των Ελλήνων αθλητών και αθλητριών την 7η ημέρα των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού έχει ως εξής:

ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ

10:00 Προκριματικά 25μ. πιστόλι γυναικών: Άννα Κορακάκη

10:30 Πρώτη ημέρα προκριματικών σκιτ ανδρών: Μάκης Μίτας, Μπάμπης Χαλκιαδάκης

ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ

11:54 τελικός δίκοπου γυναικών: Χριστίνα Μπούρμπου / Ευαγγελία Αναστασιάδου. Τερμάτισαν στη 6η θέση.

12:06 τελικός ελαφρών βαρών ανδρών: Αντώνης Παπακωνσταντίνου / Πέτρος Γκαϊδατζής. Κέρδισαν το χάλκινο μετάλλιο.

12:18 τελικός ελαφρών βαρών γυναικών: Ζωή Φίτσιου / Μιλένα Κοντού. Κέρδισαν το χάλκινο μετάλλιο.

ΣΤΙΒΟΣ

11:10 προκριματικά Α’ γκρουπ σφυροβολίας ανδρών: Μιχάλης Αναστασάκης

11:15 προκριματικά άλματος εις ύψους γυναικών: Τατιάνα Γκούσιν, Παναγιώτα Δόση

12:35 προκριματικά Β’ γκρουπ σφυροβολίας ανδρών: Χρήστος Φραντζεσκάκης. Πέρασε στον τελικό.

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

13:03 προκριματικά 4Χ100μ. μεικτή ομαδική mixed (2η σειρά): Απόστολος Χρήστου / Βαγγέλης Ντούμας / Άννα Ντουντουνάκη / Νόρα Δράκου

21:30 τελικός 50μ ελεύθερο ανδρών: Κριστιάν Γκολομέεβ

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ

13:05 1η ημέρα 470 μεικτού: Αριάδνη Σπανάκη / Οδυσσέας Σπανάκης (1η και 2η κούρσα)

ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ

14:30 3η αγωνιστική Α’ Ομίλου: Αυστραλία-Ελλάδα. Νίκησε η Ελλάδα 77-71.

ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

16:35 3η αγωνιστική Β’ Ομίλου: Ελλάδα-Ιταλία

