Ολυμπιακοί Αγώνες - Μπάσκετ: Αγκαλιά με την πρόκριση η Εθνική, νίκησε 77-71 την Αυστραλία

Αγκαλιά με την πρόκριση στα προημιτελικά των Ολυμπιακών Αγώνων, η Εθνική Ελλάδας καθώς νίκησε την Αυστραλία 77-71. Αναμένονται τα αποτελέσματα των υπόλοιπων αγώνων του τουρνουά μπάσκετ, ώστε να διαπιστωθεί αν η ελληνική ομάδα θα είναι μέσα στις καλύτερες τρίτες ομάδες, τσεκάροντας το εισιτήριο της πρόκρισης..

Η Εθνική μας ομάδα ξεκίνησε με τους Καλάθη, Γουόκαπ, Παπανικολάου, Μήτογλου και Αντετοκούνμπο στην αρχική της πεντάδα, με τους Αυστραλούς να εκκινούν τον αγώνα με τους Μιλς, Γκίντεϊ, Ντάνιελς, Κέι και Λαντέιλ. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας μας μπήκε πολύ συγκεντρωμένα και δυναμικά στο ματς σε άμυνα και επίθεση και με το δίποντο του Γιάννη και τα διαδοχικά τρίποντα των Καλάθη και Γουόκαπ, προηγήθηκε με 8-2 στο πρώτο δίλεπτο.

Η Αυστραλία μπήκε στην τέταρτη και τελευταία περίοδο με ένα γρήγορο 5-0 σερί από το τρίποντο του Ντάνιελς και το δίποντο του Λαντέιλ για το 62-55 στο 31'. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πήρε πάνω του την κατάσταση και με ένα τεράστιο τρίποντο και εν συνεχεία με μια μαγική ατομική ενέργεια, έστειλε εκ νέου τη διαφορά στο +12 (67-55) ένα λεπτό αργότερα. Ωστόσο, η ομάδα της Ωκεανίας αντέδρασε ξανά και με την τριάδα των Μιλς, Ντάνιελς και Λαντέιλ να βρίσκει μεγάλα σουτ, μάζεψε τη διαφορά μέχρι και τους 2 πόντους (69-71) στο 37'.

Με το παιχνίδι να είναι στην κόψη του ξυραφιού και τις δύο ομάδες να αστοχούν σε διαδοχικές επιθέσεις, ο Βασίλης Τολιόπουλος με ένα τεράστιο τρίποντο δύο λεπτά πριν το φινάλε, έδωσε «αέρα» πέντε πόντων στην Εθνική μας (69-74).

