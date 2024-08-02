Τη μεγάλη τους μάχη στον τελικό της δικώπου Γυναικών στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024 έδωσαν η Χριστίνα Μπούρμπου και η Ευαγγελία Αναστασιάδου, με το ελληνικό πλήρωμα να τερματίζει στην έκτη θέση!

Οι Ελληνίδες κωπηλάτισσες πάλεψαν με όλες τις δυνάμεις τους για ώστε να βρεθούν στη ζώνη των μεταλλίων, ωστόσο, δεν μπόρεσαν να διεκδικήσουν κάτι παραπάνω, τερματίζοντας στην τελευταία θέση του τελικού με χρόνο 7:13.30.

Στα πρώτο 500 μέτρα, τα ελληνικά κουπιά βρισκόντουσαν στην 4η θέση και σε μικρή απόσταση από τις τρεις πρώτες ομάδες, ωστόσο, στη συνέχεια η ταχύτητα των Μπούρμπου και Αναστασιάδου δεν ήταν ικανή για να τις φέρει κοντά στη διεκδίκηση ενός μεταλλίου.

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Ολλανδία, με τη Ρουμανία και Αυστραλία να κατακτούν τη 2η και τρίτη θέση αντίστοιχα.

Δείτε την τελική κατάταξη:

