Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ολυμπιακοί Αγώνες - Δίκωπο: Στην 6η θέση στον τελικό οι Μπούρμπου και Αναστασιάδου

Στην 6η θέση του τελικού στη δίκωπου Γυναικών στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024 τερμάτισαν οι Χριστίνα Μπόρμπου και Ευαγγελία Αναστασιάδου  

Μπούρμπου και Αναστασιάδου

Τη μεγάλη τους μάχη στον τελικό της δικώπου Γυναικών στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024 έδωσαν η Χριστίνα Μπούρμπου και η Ευαγγελία Αναστασιάδου, με το ελληνικό πλήρωμα να τερματίζει στην έκτη θέση!

Οι Ελληνίδες κωπηλάτισσες πάλεψαν με όλες τις δυνάμεις τους για ώστε να βρεθούν στη ζώνη των μεταλλίων, ωστόσο, δεν μπόρεσαν να διεκδικήσουν κάτι παραπάνω, τερματίζοντας στην τελευταία θέση του τελικού με χρόνο 7:13.30.

Στα πρώτο 500 μέτρα, τα ελληνικά κουπιά βρισκόντουσαν στην 4η θέση και σε μικρή απόσταση από τις τρεις πρώτες ομάδες, ωστόσο, στη συνέχεια η ταχύτητα των Μπούρμπου και Αναστασιάδου δεν ήταν ικανή για να τις φέρει κοντά στη διεκδίκηση ενός μεταλλίου.
Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Ολλανδία, με τη Ρουμανία και Αυστραλία να κατακτούν τη 2η και τρίτη θέση αντίστοιχα.

Δείτε την τελική κατάταξη:

Αγώνες

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ολυμπιακοί Αγώνες Παρίσι 2024
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
13 0 Bookmark