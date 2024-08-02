Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Χάλκινες στην κωπηλασία και οι Κοντού - Φίτσιου

Η ελληνική κωπηλασία στα καλύτερά της!

Λίγα λεπτά μετά την ιστορική εμφάνιση του Αντώνη Παπακωνσταντίνου και Πέτρου Γκαϊδατζή και το χάλκινο μετάλλιο στο σκιφ ελαφρών βαρών Ανδρών, η Ζωή Φίτσιου και Μιλένα Κοντού ακολούθησαν το παράδειγμά τους, γράφοντας και εκείνες ιστορία με τα «γαλανόλευκα» κουπιά!

Οι Ελληνίδες πρωταθλήτριες πραγματοποίησαν μια εκπληκτική κούρσα στα 2000μ. σκιφ ελαφρών βαρών, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στον μεγάλο τελικό του αγωνίσματος με χρόνο 6:49.28!

Πηγή: skai.gr

