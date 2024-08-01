Στους «8» ολοκληρώθηκε η παρουσία του Στέφανου Τσιτσιπά στους Ολυμπιακούς Αγώνες!

Ο Έλληνας τενίστας πάλεψε απέναντι στον σπουδαίο Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος τον νίκησε 2-0 σετ (6-3, 7-6) και προκρίθηκε στα ημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ιταλό, Μουζέτι.

Το παιχνίδι είχε διάρκεια 2:03’, με τον Σέρβο σταρ να παίρνει το πρώτο σετ σχετικά άνετα με 6-3. Στο δεύτερο σετ, ο Τσιτσιπάς μπήκε πολύ καλύτερα και προηγήθηκε 0-3 και 2-5 στα γκέιμ. Ωστόσο, εκεί ο Τζόκοβιτς ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του, παίρνοντας τρία σερί γκέιμ για το 5-5.

Ο Έλληνας τενίστας διέκοψε το σερί και έκανε το 5-6, αλλά η απάντηση του «Νόλε» ήταν καταιγιστική, καθώς έκανε το 6-6 χωρίς να χάσει πόντο στο γκέιμ.

Στο τάιμ μπρέικ, ο Τσιτσιπάς έκανε δυνατό ξεκίνημα, αφού προηγήθηκε 0-2, αλλά ακολούθησαν λάθη, με τον Τζόκοβιτς να απαντά με ένα σερί 4-0 (4-2) και να παίρνει το γκέιμ με 7-3.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.