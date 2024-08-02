Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Ο Φραντζεσκάκης στον τελικό της σφυροβολίας

Σημαντική επιτυχία για τον Χρήστο Φραντζεσκάκη, αποτελεί η πρόκριση στον τελικό των Ολυμπιακών Αγώνων. Μετά από εξαιρετική εμφάνιση, ο Έλληνας σφυροβολός, ο οποίος αγωνίσθηκε στον δεύτερο προκριματικό όμιλο, είχε καλύτερη βολή στα και είχε καλύτερη βολή στα 75 μέτρα και 53 εκατοστά, ενώ το όριο πρόκρισης ήταν τα 77 μέτρα.

Στην πρώτη προσπάθεια, ο Φραντζεσκάκης έστειλε την σφύρα του στα 75,53μ, ενώ ακολούθησαν δύο ρίψεις στα 73,94μ και στα 74,21 μέτρα.

Οι αθλητές, οι οποίοι θα διεκδικήσουν τα τρία μετάλλια στον τελικό, είναι οι εξής:

Ρόουαν Χάμιλτον (Καναδάς) Μιχάϊλο Κοκχάν (Ουκρανία) Γιαν Σοσινάντ (Γαλλία) Τόμας Μάρνταλ (Νορβηγία) Βόϊτσεκ Νοβίτσκι (Πολωνία) Ιθαν Κάτζμπεργκ (Καναδάς) Ρούντι Ουίνκλερ (ΗΠΑ) Μπενς Χάλαζ (Ουγγαρία) Εϊβιντ Χένρικσεν (Νορβηγία) Πάβελ Φάϊντεκ (Πολωνία) Χρήστος Φραντζεσκάκης (Ελλάδα) Μέρλιν Χούμελ (Γερμανία)

Πηγή: skai.gr

