Έγραψαν ιστορία στο Παρίσι οι Αντώνης Παπακωνσταντίνου και Πέτρος Γκαϊδατζής!

Τα ελληνικά κουπιά στο σκιφ ελαφρών βαρών ανέβηκαν στο τρίτο σκαλί του βάθρου, με τους δύο Έλληνες κωπηλάτες να πραγματοποιούν εκπληκτική κούρσα στον μεγάλο τελικό του αγωνίσματος, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο με χρόνο 6:13.44!

Το ελληνικό πλήρωμα ξεκίνησε πολύ δυναμικά τον αγώνα, οδηγώντας την κούρσα στα πρώτα 500 και 1000 μέτρα της διαδρομής! Στη συνέχεια όμως, οι Ιρλανδοί ανέβηκαν και αποσπάστηκαν από τους διώκτες τους, με την Ελλάδα να δίνει μεγάλη μάχη με την Ιταλία για το ασημένιο μετάλλιο.

Μετά από μια σπουδαία μάχη που κράτησε μέχρι το τέλος, οι Παπακωνσταντίνου και Γκαϊδατζής έχασαν ουσιαστικά το ασημένιο μετάλλιο για μια... κουπιά, καθώς, βρέθηκαν πίσω από τους Ιταλούς για 11 εκατοστά!

Οι δύο αθλητές δήλωσαν εκστασιασμένοι για τη μεγάλη τους επιτυχία λίγο μετά την ολοκλήρωση της προσπάθειάς τους.

«Δεν ξέρω τι να πω, δεν ξέρω αν μας περιμένατε να πάρουμε μετάλλιο, αλλά εμείς το πιστεύαμε, το καταφέραμε και είμαστε πολύ χαρούμενοι. Θέλω να χαιρετίσω τον παππού και την γιαγιά μου, τη μητέρα μου που με υποστηρίζει σε ό,τι κάνω, τους φίλους και τους συγγενείς μου», τόνισε ο Πέτρος Γκαϊδατζής.

«Δεν μπορώ να σκεφτώ τι να πω. Δεν είναι ότι δεν το περιμέναμε, αλλά τώρα που το ζούμε είναι τελείως διαφορετικό. Σκέφτομαι τους δικούς μου, τι έχουμε περάσει για να είμαστε εδώ πέρα», πρόσθεσε με τη σειρά του ο Αντώνης Παπακωνσταντίνου.

Για την ιστορία, αυτό ήταν το πέμπτο μετάλλιο για την Ελλάδα στην κωπηλασία σε Ολυμπιακούς Αγώνες! Το πρώτο είχε έρθει το 2004 στην Αθήνα με τους Πολύμερο και Σκιαθίτη στο διπλό σκιφ ελ. βαρών (χάλκινο), ενώ το δεύτερο ήταν και πάλι από τον Πολύμερο στο Πεκίνο το 2008, αλλά αυτή τη φορά με δίδυμο τον Δημήτρη Μούγιο (ασημένιο). Το τρίτο μετάλλιο ήρθε το 2010 στο Λονδίνο από τις Τσιάβου και Γιαζιτζίδου στην ίδια κατηγορία του διπλού σκιφ ελαφρών βαρών των γυναικών, ενώ το τέταρτο ήταν το χρυσό του Στέφανου Ντούσκου το 2021 στο σκιφ στο Τόκιο το 2021!

Κάπως έτσι, η Ελληνική αποστολή πανηγύρισε το τρίτο της μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, μετά το χάλκινο του Θοδωρή Τσελίδη στο τζούντο και το ασημένιο του Απόστολου Χρήστου στα 200μ. ύπτιο, ξεπερνώντας σε επιτυχίες τους Ολυμπιακούς του Λονδίνου!

Χάλκινες και οι Φίτσιου - Κοντού

Λίγα λεπτά μετά την ιστορική εμφάνιση του Αντώνη Παπακωνσταντίνου και Πέτρου Γκαϊδατζή και το χάλκινο μετάλλιο στο σκιφ ελαφρών βαρών Ανδρών, η Ζωή Φίτσιου και Μιλένα Κοντού ακολούθησαν το παράδειγμά τους, γράφοντας και εκείνες ιστορία με τα «γαλανόλευκα» κουπιά!

Οι Ελληνίδες πρωταθλήτριες πραγματοποίησαν μια εκπληκτική κούρσα στα 2000μ. σκιφ ελαφρών βαρών, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στον μεγάλο τελικό του αγωνίσματος με χρόνο 6:49.28!

Με τρομερή αντεπίθεση διαρκείας στα τελευταία 500 μέτρα της διαδρομής, το ελληνικό πλήρωμα όχι απλά μπήκε στην τριάδα, αλλά διεκδίκησε στα ίσα και το ασημένιο μετάλλιο, το οποίο τελικώς κατέληξε στα χέρια της Ρουμανίας (6:48.78). Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Μεγάλη Βρετανία με 6:47.06.

Για την ιστορία, αυτό ήταν το έκτο μετάλλιο για την Ελλάδα στην κωπηλασία σε Ολυμπιακούς Αγώνες και μάλιστα για πρώτη φορά στην ίδια διοργάνωση έρχονται δύο μετάλλια! Το πρώτο είχε έρθει το 2004 στην Αθήνα με τους Πολύμερο και Σκιαθίτη στο διπλό σκιφ ελ. βαρών (χάλκινο), ενώ το δεύτερο ήταν και πάλι από τον Πολύμερο στο Πεκίνο το 2008, αλλά αυτή τη φορά με δίδυμο τον Δημήτρη Μούγιο (ασημένιο). Το τρίτο μετάλλιο ήρθε το 2010 στο Λονδίνο από τις Τσιάβου και Γιαζιτζίδου στην ίδια κατηγορία του διπλού σκιφ ελαφρών βαρών των γυναικών, ενώ το τέταρτο ήταν το χρυσό του Στέφανου Ντούσκου το 2021 στο σκιφ στο Τόκιο το 2021!

Παράλληλα, η χώρα μας έφτασε τα 4 Ολυμπιακά μετάλλια στο Παρίσι, μετά από εκείνα του Θοδωρή Τσελίδη στο τζούντο (χάλκινο), το ασημένιο του Απόστολου Χρήστου στα 200μ. ύπτιο, αλλά και των Παπακωνσταντίνου και Γκαϊδατζή (χάλκινο)!

Κάπως έτσι, οι Ολυμπιακοί Αγώνες 2024 εξελίσσονται ονειρικά για την Ελλάδα, καθώς ισοφαρίσαμε τα μετάλλια που είχαμε κατακτήσει στο Τόκιο το 2021 από την έβδομη κιόλας ημέρα των Αγώνων!

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.