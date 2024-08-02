Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Η Carini ζητά συγγνώμη από την Imane Khelif

Συγγνώμη από την Αλγερινή intersex αθλήτρια Ιμάνε Κελίφ, ζητά η Ιταλίδα αντίπαλος της Άντζελα Καρίνι για τον τρόπο με τον οποίο αντέδρασε κατά την διακοπή και μετά τη λήξη του αγώνα στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024, καθώς αποχώρησε μην αντέχοντας την ένταση των χτυπημάτων της πρώτης.

Η Άντζελα Καρίνι έφυγε με κλάματα από το παιχνίδι με την Ιμάν Κελίφ μόλις στο 46" με μια ολόκληρη διαμάχη να πυροδοτείται τόσο στους κόλπους της ΔΟΕ όσο και σε πολιτικοκοινωνικό επίπεδο καθώς υπήρξαν φωνές που έψεγαν την τοποθέτησή της στη διαγωνιστική κατηγορία γυναικών λόγω αρσενικών βιολογικών χαρακτηριστικών.

Ήταν η πιο δυνατή γροθιά που έχω δεχθεί» ήταν το σχόλιο της Καρίνι μετά το χτύπημα από την Ιμάν Κελίφ, η οποία αρνήθηκε να συνεχίσει φοβούμενη ακόμα και για τη ζωή της.

«Στο δεύτερο που δέχτηκα στη μύτη δεν ανέπνεα πια. Πήγα στον δάσκαλο και με ωριμότητα και θάρρος είπα αρκετά. Γιατί χρειάζεται θάρρος και ωριμότητα για να σταματήσεις. Δεν είχα πια όρεξη να παλέψω» τόνισε μεταξύ άλλων ενώ εκ νέου επεσήμανε πως «Θα μπορούσε να είναι το ματς της ζωής μου, αλλά εκείνη τη στιγμή έπρεπε να προστατέψω και τη ζωή μου. Δεν φοβόμουν, δεν φοβάμαι το ρινγκ ή να χτυπηθώ. Έχω αγωνιστεί πολύ συχνά για την εθνική ομάδα. Προπονούμαι με τον αδερφό μου. Πάντα πάλευα ενάντια σε άντρες, αλλά ένιωσα πάρα πολύ πόνο σήμερα».

Μιλώντας σήμερα στην Gazzetta dello Sport, η Καρίνι δήλωσε ότι «θέλει να ζητήσει συγγνώμη» από την αντίπαλό της για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε τις στιγμές μετά τον αγώνα.

«Όλη αυτή η διαμάχη με στεναχωρεί» είπε και πρόσθεσε πως «Αν η ΔΟΕ είπε ότι μπορεί να αγωνιστεί, σέβομαι αυτή την απόφαση».

Η Καρίνι επεσήμανε πως το ότι εγκατέλειψε τον αγώνα ήταν ένα ώριμο βήμα που έπρεπε να κάνει, αλλά μετάνιωσε για την συμπεριφορά της προς την Κελίφ, αφού αποχώρησε χωρίς να την χαιρετήσει, ως ίθισται στο πλαίσιο της ευγενούς άμυλας.

«Στην πραγματικότητα, θέλω να ζητήσω συγγνώμη από εκείνη και όλους», είπε εξηγώντας πως η αντίδρασή της οφειλόταν στην απογοήτευσή της για την ήττα της.

Μάλιστα τόνισε ότι αν συναντούσε ξανά την Κελίφ, θα την αγκάλιαζε.

«Δεν έχω τίποτα εναντίον της», συνόψισε.

Υπενθυμίζεται ότι η Ιμάν Κελίφ μπήκε στο στόχαστρο επειδή απέτυχε σε τεστ καταλληλότητας φύλου εγκυρότητας φύλου (σσ. λόγω αυξημένων επιπέδων τεστοστερόνης) και μάλιστα για αυτόν τον λόγο αποκλείστηκε από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γυναικών 2023.

Η Διεθνής Ομοσπονδία Πυγμαχίας (IBA) η οποία διεξήγαγε τους ελέγχους πέρυσι, δήλωσε ότι η Κελίφ «δεν πληρούσε τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τη συμμετοχή στη γυναικεία διοργάνωση, όπως αυτά ορίζονται από τους κανονισμούς της IBA».

Το γεγονός αυτό πήρε τεράστιες διαστάσεις και μετά και τον αγώνα με την Καρίνι, τα ΜΜΕ έσπευσαν να χαρακτηρίσουν την Αλγερινή αθλήτρια ως «άνδρα» που κλέβει τη θέση των γυναικών στα σπορ, ενώ κάποιοι έφτασαν στο σημείο να κάνουν λόγο μέχρι και για «γυναικεία κακοποίηση», εξαιτίας της… woke ατζέντας!

Μέχρι και την αντίδραση της Τζόρτζια Μελόνι προκάλεσαν τα όσα έγιναν στον αγώνα της Καρίνι με την Κελίφ.

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας σε δήλωσή της εξέφρασε την αντίδρασή της, όπως και η ιταλική ολυμπιακή επιτροπή για τη συμμετοχή της στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

«Πιστεύω ότι οι αθλητές που έχουν ανδρικά γενετικά χαρακτηριστικά δεν πρέπει να γίνονται δεκτοί σε αγώνες γυναικών. Και όχι επειδή θέλεις να κάνεις διακρίσεις σε βάρος κάποιου, αλλά για να προστατέψεις το δικαίωμα των αθλητών να μπορούν να αγωνίζονται επί ίσοις όροις», ανέφερε η Τζόρτζια Μελόνι.

«Η Αλγερινή πυγμάχος γεννήθηκε γυναίκα, έζησε τη ζωή της ως γυναίκα, πυγμαχεί ως γυναίκα, έχει γυναικείο διαβατήριο» δήλωσε από την πλευρά του την Παρασκευή ο εκπρόσωπος της ΔΟΕ, Μαρκ Άνταμς.

