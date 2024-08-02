Οι δηλώσεις Σπανούλη και παικτών της Εθνικής μπάσκετ - Δείτε βίντεο

Ο Βασίλης Σπανούλης δήλωσε περήφανος για τους παίκτες του στην Εθνική ομάδα μετά τη νίκη επί της Αυστραλίας ανεξάρτητα αν το +6 (77-71) θα φανεί αρκετό για την πρόκριση στα προημιτελικά των Ολυμπιακών Αγώνων.

«Μπορούμε να χαμογελάσουμε και μάλιστα δυνατά. Αυτή η ομάδα έχει επιστρέψει στην ελίτ του παγκοσμίου μπάσκετ. Το έδειξε απέναντι στην τρίτη ομάδα στο Παγκόσμιο, την πρωταθλήτρια Ευρώπης συν τρεις παίκτες και μια ακόμη που πήρε μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η ομάδα έχει κάνει τρομερή υπέρβαση. Ευχαριστούμε τον κόσμο που είναι μαζί μας και μας δείχνει την αγάπη του, αλλά και αυτούς που δεν πιστεύουν σε μας και προκαλούν αυτή τη στενοχώρια στα παιδιά ότι δεν μπορούν. Αυτή η γενιά μπορεί και παρα-μπορεί. Επιτέλους οι Έλληνες πρέπει είμαστε μαζί, στα καλά και στα άσχημα. Πρέπει να σταματήσουμε, όταν χάνουμε να είμαστε επικριτές και όταν κερδίζουμε να είμαστε όλοι μαζί. Πρέπει να είμαστε όλοι μαζί, είμαστε Έλληνες, αντιπροσωπεύουμε αυτό εδώ το εθνόσημο», τόνισε.

«Είχα πει στα παιδιά ότι οι Έλληνες δεν τα παρατάνε και όταν λίγοι πιστεύουν εμάς συσπειρωνόμαστε τότε εμφανιζόμαστε. Κάναμε εξαιρετικό παιχνίδι. Δεν μου αρέσει να μιλάω για τη διαιτησία, αλλά σήμερα δεν είδαμε πάλι ίδια κριτήρια, όπως γίνεται σε όλο το τουρνουά. Και σήμερα οι βολές ήταν 21-11, είδαμε παράβαση οκτώ δευτερολέπτων να σφυρίζεται στα 16 δευτερόλεπτα. Είναι κάτι κραυγαλέο, είναι Ολυμπιακοί Αγώνες και πρέπει να υπάρχουν ίδια κριτήρια για όλους. Τα παιδιά έκαναν ένα καταπληκτικό πρώτο ημίχρονο, κάπου κουραστήκαμε, κάπου κι αυτοί μας έπαιξαν με παραπάνω επαφή από ό,τι επιτρέπεται αλλά και πάλι κερδίσαμε καθαρά, για 38:34 ήμουν μπροστά. Είμαι περήφανος, πρώτον που είμαι Έλληνας, δεύτερον για τα παιδιά και τρίτον που αντιπροσωπεύουμε την πατρίδα μας, την Ελλαδάρα μας», πρόσθεσε.

«Όποιος ξέρει καλά αυτή την ομάδα, εμένα, τον Νίκο και τα παιδιά, ξέρουν πως είμαστε σκληρά καρύδια. Καταφέραμε μέσα σε λίγες μέρες να εκτελέσουμε άριστα το πλάνο μας, είμαι περήφανος για όλη αυτή την προσπάθεια που κάναμε φέτος. Είναι πολύ δύσκολο μια ομάδα να φορμαριστεί δύο φορές σε έναν μήνα. Παρόλο που κάποια παιδιά δέχτηκαν κριτική για κάποια σ σκαμπανεβάσματα, πρέπει να τους ανεβάζουμε! Η κριτική πρέπει πάντα να είναι καλοπροαίρετη. Όχι να λένε ‘πέταξέ τον, μην παίξει αυτός, να φύγει’. Αυτό μας πεισμώνει, μας κάνει καλύτερους, αλλά δεν είναι καλή αύρα αυτό. Είμαστε Εθνική Ελλάδας, όλοι πρέπει να είμαστε μαζί. Αυτά τα παιδιά δεν έχουν ξεκουραστεί καθόλου, πονάνε την ομάδα, δεν κοιμούνται… Μου θυμίζει πολύ τη δική μας την ομάδα. Είναι θέμα χρόνου να πετύχουμε αυτό που θέλουμε όλοι μας», συνέχισε.

Όσο για την αγωνία για τα άλλα αποτελέσματα; «Ό,τι θέλει ας γίνει τώρα, είμαι πολύ περήφανος, αυτή η ομάδα μπορούσε να είχε και τρεις νίκες απέναντι σε ομάδες εκπληκτικές που είναι στην ελίτ. Θα είμαστε για αρκετά χρόνια εκπληκτική ομάδα να κρατήσουμε για χρόνια μια μαγιά παικτών και είναι όλοι διαθέσιμοι. Πρέπει να είμαστε όλοι εδώ και να προσπαθούμε για την πατρίδα μας. Το παράθυρο είναι ανοιχτό για όλους. Τα παιδιά είναι πολύ αγαπημένα, στηρίζει ο ένας τον άλλο, έχουν καρδιά, έχουν… καρύδια, έχουν ελληνική ψυχή και τη βγάλανε και σήμερα, όπως έκαναν και με Καναδά και Ισπανία. Έχουμε ψυχή, είναι θέμα χρόνου να πετύχουμε αυτό που θέλουμε. Δεν είναι μόνο ο Γιάννης, είναι όλη η ομάδα. Για μένα είναι ο καλύτερος παίκτης του κόσμου. Εμένα με πείραξε που έβγαλαν οι Αυστραλοί ότι παίζουν σήμερα εναντίον του Γιάννη. Με πείσμωσε. Ο Παπανικολάου ήταν σαν να έβαλε σήμερα 30 πόντους, ο Καλαϊτζάκης έπαιξε 9 λεπτά αλλά ήταν σαν να έπαιζε 30. Όλα τα παιδιά που μπήκαν βοήθησαν, είναι όλη η ομάδα».

Μετά τη λήξη του αγώνα, ο Ντίνος Μήτογλου έκανε δηλώσεις και στάθηκε στο ότι η ομάδα άλλαξε τη νοοτροπία, για να καταφέρει να πάρει τη σημαντικότατη νίκη.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Καταρχάς ήταν μία σημαντική νίκη, τα δώσαμε όλα. Η Αυστραλία είναι μία πολύ καλή ομάδα. Τώρα θα περιμένουμε. Μπήκαμε για τη νίκη, προσπαθήσαμε για την μεγάλη διαφορά. Θα κριθεί στα επόμενα παιχνίδια.

Αλλάξαμε τελείως τη νοοτροπία μας, μπήκαμε με διαφορετική ενέργεια. Η Αυστραλία είναι μία ομάδα που βάζει πολύ καλά το κορμί της και καθαρίζει τα ριμπάουντ. Οι διαφορές μας από το πρώτο ημίχρονο ήταν ήδη πολύ μεγάλες και γι' αυτό τον λόγο είχαμε τόση μεγάλη διαφορά στους πόντους. Εκεί κρίθηκε το σημείο. Στην ενέργειά μας, στα ριμπάουντ και στην άμυνά μας κυρίως. Εμείς κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε. Περιμένουμε τώρα τα επόμενα παιχνίδια».

Περήφανος για την προσπάθεια της Εθνικής ομάδας απέναντι στην Αυστραλία δήλωσε ο Τόμας Γουόκαπ μετά το 77-71.

«Δεν νομίζω ότι στο σπορ αυτό είσαι ποτέ ικανοποιημένος. Κάναμε πολύ καλή εμφάνιση, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο παίξαμε ένα από τα καλύτερα παιχνίδια που έχει κάνει αυτή η ομάδα. Είμαστε περήφανοι γι’ αυτό. Στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν λίγο απρόσεκτοι, κάναμε κάποια λάθη, όμως μπορέσαμε να διατηρήσουμε τη νίκη και τώρα περιμένουμε. Πιστεύω πως λίγο η κόπωση, λίγο η ποιότητα του αντιπάλου που έχει εμπειρία και τόσους ΝΒΑερ έπαιξε ρόλο, ανέβασαν την απόδοσή τους και θα ήταν αφελές να περιμένουμε να κερδίσουμε με 20 πόντους μια τέτοια ομάδα. Όμως κερδίσαμε και αν έμπαινε ένα καλάθι ακόμη θα ήμασταν τώρα πιο σίγουροι. Το πιο σημαντικό είναι ότι η ομάδα ανταποκρίθηκε στην πίεση, αντιδράσαμε έχοντας χάσει από τα χέρια μας τη νίκη στα δύο πρώτα ματς. Η αντίδρασή μας δείχνει τον χαρακτήρα μας», ανέφερε.

