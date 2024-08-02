Προκρίθηκε με... περίπατο στον τελικό του τουρνουά τένις των Ολυμπιακών Αγώνων ο Κάρλος Αλκαράθ.

Ο φοβερός και τρομερός ο Ισπανός, δεν αντιμετώπισε το παραμικρό πρόβλημα κόντρα στον 19χρονο Καναδό, Φελίξ Οζέρ-Αλιασίμ, πανηγυρίζοντας τη νίκη με 2-0 σετ (6-1, 6-1) και περιμένοντας πλέον τον νικητή του Τζόκοβιτς-Μουσέτι, στη μάχη για το χρυσό μετάλλιο.

Ο Αλκαράθ ήταν ασταμάτητος καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, χάνοντας μόλις δύο games από τον αντίπαλό του και παίρνοντας το πρώτο σετ με σερί 5-0, μετά το αρχικό 1-1.

Η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε ούτε στο δεύτερο σετ, με το νούμερο 3 της παγκόσμιας κατάταξης να κάνει επίδειξη δύναμης και να φτάνει τελικά στην πολύ άνετη νίκη.

Τα σετ: 6-1, 6-1

