Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Συγκινητική η απονομή του χρυσού στον «ιπτάμενο» Μίλτο Τεντόγλου - Δείτε βίντεο

Για πρώτη φορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού ακούστηκε ο εθνικός ύμνος της Ελλάδας

Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Η απονομή του «χρυσού» Μίλτου Τεντόγλου

Συγκίνηση προκάλεσε η απονομή του χρυσού μεταλλίου στον «ιπτάμενο» Μίλτο Τεντόγλου. Για πρώτη φορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού ακούστηκε ο εθνικός ύμνος της Ελλάδας. 

Ο Μίλτος Τεντόγλου ανέβηκε στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου για πολλοστή φορά στην καριέρα του και για δεύτερη συνεχόμενη σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Μαζί του, στη δεύτερη θέση, ο Τζαμαϊκανός Γουέιν Πίνοκ και στην τρίτη θέση ο 19χρονος Ιταλός Ματία Φουρλάνι.

Ακολούθησε σέλφι του Τεντόγλου με τον Γουέιν Πίνοκ και τον Φουρλάνι.

Την απονομή έκανε ο Σπύρος Καπράλος, μέλος της ΔΟΕ και πρόεδρος της ΕΟΕ.

Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Η απονομή του «χρυσού» Μίλτου Τεντόγλου

Ο Μίλτος Τεντόγλου «πέταξε» στα 8.48μ. στον τελικό του επί κοντώ και χάρισε το πρώτο χρυσό μετάλλιο στην Ελλάδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

