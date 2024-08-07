Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Η απονομή του «χρυσού» Μίλτου Τεντόγλου

Συγκίνηση προκάλεσε η απονομή του χρυσού μεταλλίου στον «ιπτάμενο» Μίλτο Τεντόγλου. Για πρώτη φορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού ακούστηκε ο εθνικός ύμνος της Ελλάδας.

Ο Μίλτος Τεντόγλου ανέβηκε στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου για πολλοστή φορά στην καριέρα του και για δεύτερη συνεχόμενη σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Μαζί του, στη δεύτερη θέση, ο Τζαμαϊκανός Γουέιν Πίνοκ και στην τρίτη θέση ο 19χρονος Ιταλός Ματία Φουρλάνι.

Ακολούθησε σέλφι του Τεντόγλου με τον Γουέιν Πίνοκ και τον Φουρλάνι.

Την απονομή έκανε ο Σπύρος Καπράλος, μέλος της ΔΟΕ και πρόεδρος της ΕΟΕ.

Ο Μίλτος Τεντόγλου «πέταξε» στα 8.48μ. στον τελικό του επί κοντώ και χάρισε το πρώτο χρυσό μετάλλιο στην Ελλάδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

There’s just no stopping Miltos! 😏



Miltiadis Tentoglou 🇬🇷 is now a double Olympic long jump champion! 🥇🥇#OlympicGames #Paris2024 #athletics pic.twitter.com/PyQXJlc5QU — European Athletics (@EuroAthletics) August 6, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.